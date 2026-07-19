توسعه تعامل ارزی بانک تجارت و شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در این دیدار با اشاره به تفاهم‌نامه ارزی بانک تجارت و شرکت تجارت صنعت خلیج فارس، از عزم جدی این بانک برای توسعه همکاری‌ها خبر داد و گفت: بانک تجارت آمادگی دارد تا در کنار ارائه تمامی خدمات و در اختیار قراردادن محصولات مختلف خود به شرکت تجارت صنعت، نسبت به افتتاح یک باجه اختصاصی با خدمات ارزی در محل این شرکت اقدام کند.