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در دیدار مدیران‌عامل دو مجموعه صورت گرفت،

توسعه تعامل ارزی بانک تجارت و شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

توسعه تعامل ارزی بانک تجارت و شرکت تجارت صنعت خلیج فارس
کد خبر : 1815389
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در دیدار مدیران عامل بانک تجارت و شرکت تجارت صنعت خلیج فارس، راهکارهای توسعه تعامل بین این دو مجموعه با محوریت حوزه ارزی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در این دیدار با اشاره به تفاهم‌نامه ارزی بانک تجارت و شرکت تجارت صنعت خلیج فارس، از عزم جدی این بانک برای توسعه همکاری‌ها خبر داد و گفت: بانک تجارت آمادگی دارد تا در کنار ارائه تمامی خدمات و در اختیار قراردادن محصولات مختلف خود به شرکت تجارت صنعت، نسبت به افتتاح یک باجه اختصاصی با خدمات ارزی در محل این شرکت اقدام کند.

دکتر مهدوی‌مهر، مدیرعامل شرکت تجارت صنعت نیز در این دیدار با تقدیر از خدمات بانک تجارت اظهار امیدواری کرد با توسعه همکاری‌، شاهد رخ دادن اتفاقات جدید در حوزه مالی به‌ویژه در بخش ارزی شرکت باشیم.

وی با اشاره به اینکه بانک تجارت به‌عنوان شریک راهبردی هلدینگ خلیج فارس نقش مهمی در توسعه فرآیندهای مالی این مجموعه دارد؛ افزود: بدون شک بانک تجارت می‌تواند یک نقطه امید و اتکاء قابل توجهی برای شرکت تجارت صنعت خلیج فارس باشد.

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