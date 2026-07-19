اختلال موقت در مرکز «فراد» بانک رفاه به دلیل ارتقای زیرساخت مخابراتی مرکز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، روابط عمومی بانک رفاه کارگران ضمن عذرخواهی از مشتریان گرامی بابت این اختلال، اعلام کرد با پایدار شدن زیرساخت‌های ارتباطی، خدمات این مرکز در اسرع وقت به روال عادی بازمی گردد.