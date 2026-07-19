خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختلال موقت در مرکز «فراد» بانک رفاه به دلیل ارتقای زیرساخت مخابراتی مرکز

اختلال موقت در مرکز «فراد» بانک رفاه به دلیل ارتقای زیرساخت مخابراتی مرکز
کد خبر : 1815376
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز ارتباط با مشتریان «فراد» بانک رفاه کارگران از ساعت 22 امروز یکشنبه 28 تیر ماه به دلیل ارتقاء زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی، با مشکل در ارائه بخشی از خدمات مواجه می شود و مشتریان به طور موقت در برقراری تماس و دریافت خدمات ارتباطی با اختلال روبه‌رو می شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، روابط عمومی بانک رفاه کارگران ضمن عذرخواهی از مشتریان گرامی بابت این اختلال، اعلام کرد با پایدار شدن زیرساخت‌های ارتباطی، خدمات این مرکز در اسرع وقت به روال عادی بازمی گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل