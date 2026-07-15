دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره شرکت بیمه ملت

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، انتخاب اعضای هیأت مدیره به منظور انطباق با مفاد ماده ۲۹ اساسنامه شرکت در دستور کار قرار دارد. از این رو اعضای هیأت مدیره باید از بین سهامداران حقیقی یا حقوقی انتخاب شوند.

در همین راستا، وفق مفاد بند ۲ ماده ۲۹ اساسنامه، اعضای حقیقی اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره می‌بایست واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند و صلاحیت اشخاص مذکور باید قبل از انتخاب و انتصاب به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

در نتیجه از کلیه داوطلبین عضویت در هیأت مدیره بیمه ملت که مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند، دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ انتشار این آگهی، با به همراه داشتن مدارک مربوطه به شرح ذیل، نسبت به اعلام داوطلبی اقدام نمایند:

کلیه سهامداران حقوقی و حقیقی متقاضی عضویت در هیأت مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست وفق بندهای ۷ و ۸ ماده ۲۹ اساسنامه شرکت بیمه ملت (مندرج در سایت شرکت) نسبت به اعلام داوطلبی خود اقدام و در صورت دارا بودن معرفی‌نامه کتبی از سوی حداقل ۵ درصد از سهامداران، معرفی‌نامه یادشده و سایر مدارک و مستندات لازم را شخصاً به دفتر مدیرعامل شرکت بیمه ملت به آدرس: تهران، میدان ونک، انتهای برزیل شرقی، پلاک ۱، کد پستی ۱۴۳۵۷۱۳۵۵۱ و یا اداره کل پذیرش مؤسسات بیمه‌ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

تصویر اگهی مورد اشاره به شرح ذیل است.