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بدون صف، بدون شعبه:

10 خدمتی که می‌توانید فقط با موبایل بانک انجام دهید

10 خدمتی که می‌توانید فقط با موبایل بانک انجام دهید
کد خبر : 1813680
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امروز با گسترش خدمات بانکداری دیجیتال، بسیاری از امور بانکداری تنها با یک تلفن همراه قابل انجام است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، بانکداری در سال‌های اخیر تغییر بزرگی را تجربه کرده است. زمانی برای انجام ساده‌ترین امور بانکی مانند انتقال وجه یا پرداخت قبوض باید به شعبه مراجعه می‌کردیم، در صف می‌ایستادیم و زمان زیادی صرف می‌شد.

اما امروز با گسترش خدمات بانکداری دیجیتال، بسیاری از این کارها تنها با یک تلفن همراه قابل انجام است.همراه بانک ایران زمین یکی از ابزارهایی است که به مشتریان این امکان را می‌دهد تا بدون مراجعه حضوری به شعبه، بسیاری از امور بانکی خود را مدیریت کنند. تنها با چند لمس روی صفحه موبایل می‌توان انتقال وجه انجام داد، قبوض را پرداخت کرد یا حتی چک ثبت کرد.

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