پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت هفته تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این پیام آمده است: تأمین اجتماعی، صرفاً یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای و حمایتی نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت امنیت و آرامش جامعه به شمار می‌آید.

در ادامه این پیام تصریح شده است: بی‌تردید، حمایت مؤثر از جامعه کار و تولید، صیانت از معیشت و سلامت بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و اقشار تحت پوشش و گسترش خدمات مبتنی بر عدالت، از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه پایدار و پیشرفت کشور است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه پیام تبریک خود به مناسبت هفته تامین اجتماعی تاکید کرده است: در شرایط کنونی که همبستگی ملی، امیدآفرینی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، نقش سازمان تامین اجتماعی در ایجاد اطمینان خاطر برای میلیون‌ها نفر از مردم عزیز ایران اسلامی، نقشی ماندگار، مسئولانه و آینده‌ساز است؛ رسالتی که همواره با تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان خدوم این سازمان تحقق یافته و شایسته بالاترین قدردانی است.

دکتر للـه‌گانی در پایان این پیام خاطرنشان کرده است: بانک رفاه کارگران به عنوان بازوی مالی و بانکی خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، همواره افتخار داشته است با توسعه خدمات نوین مالی، حمایت از تولید، تسهیل دسترسی ذی‌نفعان به خدمات بانکی و پشتیبانی از برنامه‌های رفاهی و اقتصادی، در کنار سازمان، در مسیر خدمت به مردم و اعتلای نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور ایفای نقش کند و این همکاری ارزشمند را سرمایه‌ای گران‌بها برای تحقق اهداف مشترک بداند.