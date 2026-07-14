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پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت هفته تامین اجتماعی

پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت هفته تامین اجتماعی
کد خبر : 1813143
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دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی پیامی هفته تامین اجتماعی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این پیام آمده است: تأمین اجتماعی، صرفاً یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای و حمایتی نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت امنیت و آرامش جامعه به شمار می‌آید. 

در ادامه این پیام تصریح شده است: بی‌تردید، حمایت مؤثر از جامعه کار و تولید، صیانت از معیشت و سلامت بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و اقشار تحت پوشش و گسترش خدمات مبتنی بر عدالت، از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه پایدار و پیشرفت کشور است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه پیام تبریک خود به مناسبت هفته تامین اجتماعی تاکید کرده است: در شرایط کنونی که همبستگی ملی، امیدآفرینی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، نقش سازمان تامین اجتماعی در ایجاد اطمینان خاطر برای میلیون‌ها نفر از مردم عزیز ایران اسلامی، نقشی ماندگار، مسئولانه و آینده‌ساز است؛ رسالتی که همواره با تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان خدوم این سازمان تحقق یافته و شایسته بالاترین قدردانی است.

دکتر للـه‌گانی در پایان این پیام خاطرنشان کرده است: بانک رفاه کارگران به عنوان بازوی مالی و بانکی خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، همواره افتخار داشته است با توسعه خدمات نوین مالی، حمایت از تولید، تسهیل دسترسی ذی‌نفعان به خدمات بانکی و پشتیبانی از برنامه‌های رفاهی و اقتصادی، در کنار سازمان، در مسیر خدمت به مردم و اعتلای نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور ایفای نقش کند و این همکاری ارزشمند را سرمایه‌ای گران‌بها برای تحقق اهداف مشترک بداند.

انتهای پیام/
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