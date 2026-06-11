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ثبت‌نام وام ازدواج بانک تجارت؛ فقط از طریق کانال‌های رسمی

ثبت‌نام وام ازدواج بانک تجارت؛ فقط از طریق کانال‌های رسمی
کد خبر : 1797454
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مراحل ثبت‌نام و پیگیری تسهیلات قرض‌الحسنه و ازدواج را تنها از طریق وب‌سایت رسمی این بانک و کانال‌های اطلاع‌رسانی اعلام شده دنبال کنید.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این بانک با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های امنیتی و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، به اطلاع متقاضیان تسهیلات ازدواج می‌رساند که تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت‌نام، اطلاع از شرایط و پیگیری وضعیت درخواست وام ازدواج، پس از ثبت‌نام در سامانه بانک مرکزی، صرفا از طریق وب‌سایت رسمی بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir، اپلیکیشن باجت،کانال‌های رسمی این بانک در شبکه‌های اجتماعی و سرشمار‌ه‌های پیامکی انجام می‌شود.

متقاضیان واجد شرایط لازم است منحصرا به منابع رسمی اعلام شده توسط بانک مراجعه کرده و از ارائه اطلاعات شخصی و بانکی خود در درگاه‌های نامعتبر خودداری کنند.

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