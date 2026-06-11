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گامی بلند در مسیر توسعه این خدمت

ثبت درخواست صدور کارت رفاهی در بانک رفاه کارگران غیرحضوری شد

ثبت درخواست صدور کارت رفاهی در بانک رفاه کارگران غیرحضوری شد
کد خبر : 1797441
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در راستای توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل فرآیندها و ارائه تجربه کاربری بهتر، بانک رفاه کارگران امکان ثبت درخواست صدور کارت رفاهی به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب را فراهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست خود به سامانه "فرارفاه" این بانک مراجعه کنند. این کارت تا سقف 500 میلیون تومان با کارمزد 5.25 صادر می‌شود. 

بر اساس این گزارش، این کارت در انواع کوتاه‌مدت (مناسب خریدهای سریع و ضروری روزانه)، میان‌مدت (مناسب خرید کالاهای مصرفی بادوام) و بلندمدت (مناسب خرید کالاهای بادوام با مبلغ بالاتر) به ترتیب با بازپرداخت اقساطی 4، 12 و 24 ماهه ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است، دارندگان این کارت می‌توانند از طریق تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد با بانک رفاه کارگران که فهرست آنان در صفحه این خدمت در سایت بانک به نشانی اینترنتی https://www.refah-bank.ir/cardrefahi منتشر شده است، نسبت به خرید اقساطی کالاها و خدمات مورد نیاز خود با کارمزد پایین اقدام و پذیرندگان نیز در قبال وجه کالا و خدمات، اوراق گام دریافت کنند.

گفتنی است، اپلیکیشن فرارفاه در حال حاضر از طریق فروشگاه‌های اینترنتی رایج و همچنین سایت بانک رفاه کارگران (www.refah-bank.ir) و نسخه مبتنی بر وب (PWA) به نشانی اینترنتی frpwa.rb24.ir در دسترس مشتریان این بانک قرار دارد.

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