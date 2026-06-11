جایزههای میلیونی بانک رفاه کارگران در طی مسابقات جام جهانی
مشتریان بانک رفاه کارگران که در سامانه "فرارفاه" این بانک دارای حساب هستند و یا با افتتاح حساب، میتوانند با شرکت در طرح "فرالیگ" این بانک در طول برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی ٢٠٢٦، از جوایز ارزنده طرح مذکور بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این طرح مشتریان با مراجعه به سامانه فرا رفاه و انتخاب بخش مربوطه(فرا لیگ) با اعلام نتیجه بازی پیش از شروع آن مشمول امتیاز میگردند.
بر اساس این گزارش، در پایان هر روز از برگزاری مسابقات، 66 نفر (به مناسبت شصتوششمین سال تاسیس بانک رفاه کارگران) براساس فرایند قرعهکشی و با لحاظ مجموع امتیازات کسب شده، مشمول جوایزی تا سقف 200 میلیون ریال میشوند.
پس از اتمام تمامی مسابقات جام جهانی، 3 نفر دارای بالاترین امتیاز مشمول جوایز به ترتیب 200، 100 و 50 میلیون تومانی میشوند.
لازم به ذکر است، مجموع کل امتیازات هر فرد و همچنین میزان امتیاز سه نفر اول در جدول امتیازات بخش مذکور از سامانه فرارفاه قابل مشاهده است.