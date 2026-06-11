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کانون جوانه‌های بانک ملی ایران دعوت می‌کند؛ مشارکت در نظرسنجی «هویت مالی کودکان»

کانون جوانه‌های بانک ملی ایران دعوت می‌کند؛ مشارکت در نظرسنجی «هویت مالی کودکان»
کد خبر : 1797436
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کانون جوانه‌های بانک ملی ایران، در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه دانش مالی نسل آینده، کودکان ۸ تا ۱۲ ساله سراسر کشور را به مشارکت در یک نظرسنجی دعوت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هدف این پروژه، شناخت عمیق‌تر نگرش‌ها، احساسات و الگوهای تصمیم‌گیری مالی نسل آلفا در عصر اقتصاد دیجیتال است.

این پژوهش چیست؟

برخلاف ارزیابی‌های رایج سواد مالی که تنها بر «دانش» تمرکز دارند، به «هویت مالی» کودکان می‌پردازد؛ یعنی اینکه کودک در برابر پول چه احساسی دارد، چگونه تصمیم می‌گیرد و پول در ذهن او چه معنایی دارد.

نحوه شرکت

والدین گرامی می‌توانند از طریق لینک پرسشنامه، در پنل کاربری فرزندشان و با همراهی او، نظرسنجی را تکمیل کنند.

 زمان پاسخگویی: حدود ۱۲ دقیقه

 پاسخ‌ها کاملاً محرمانه و صرفاً برای اهداف پژوهشی استفاده می‌شود.

لینک پرسشنامه:

https://survey.porsline.ir/s/wALAICC

انتهای پیام/
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