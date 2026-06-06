خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در سفر دکتر اخلاقی به استان کرمان محقق شد؛

تفاهم‌نامه همکاری بانک تجارت و شرکت بازرگانی بارز پخش

تفاهم‌نامه همکاری بانک تجارت و شرکت بازرگانی بارز پخش
کد خبر : 1794770
لینک کوتاه کپی شد.

تفاهم‌نامه همکاری بانک تجارت و شرکت بازرگانی بارز پخش در جریان سفر کاری دکتر اخلاقی به استان کرمان به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در دیدار با فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور در شرکت "بارز پخش"، ضمن گفت‌وگو با مدیرعامل این شرکت، تفاهم‌نامه همکاری با این مجموعه را با هدف تقویت همکاری‌ها و در راستای کمک به توسعه فعالیت‌های شرکت بارز پخش به امضاء رساند.

مدیرعامل بانک تجارت در این جلسه با تبیین ظرفیت‌های متنوع محصولات نو این بانک از جمله تأمین نو، کسب نو و روزنو، نوآوری‌های انجام شده در فضای کسب‌وکار کشور را خلاقانه و امیدآفرین خواند و نقش هلدینگ بارزپخش را در به ثمررسیدن این طرح‌ها در استان کرمان موثر وکلیدی دانست.

مهندس حیدرآبادی مدیرعامل شرکت بارز پخش نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده توسط بانک تجارت بر همکاری با این بانک تاکید کرد و گفت: شرکت بارز پخش با بیش از شش هزار نفر نیروی فعال در زمینه تأمین، پخش لوازم یدکی و قطعات ماشین، درخواست استفاده از طرح‌های کسب‌نو، روز نو را در راستای توسعه فعالیت‌های خود دارد و امیدواریم امضای این تفاهمنامه به افزایش هرچه بیشتر تعاملات دومجموعه منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی