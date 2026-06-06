به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در دیدار با فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور در شرکت "بارز پخش"، ضمن گفت‌وگو با مدیرعامل این شرکت، تفاهم‌نامه همکاری با این مجموعه را با هدف تقویت همکاری‌ها و در راستای کمک به توسعه فعالیت‌های شرکت بارز پخش به امضاء رساند.

مدیرعامل بانک تجارت در این جلسه با تبیین ظرفیت‌های متنوع محصولات نو این بانک از جمله تأمین نو، کسب نو و روزنو، نوآوری‌های انجام شده در فضای کسب‌وکار کشور را خلاقانه و امیدآفرین خواند و نقش هلدینگ بارزپخش را در به ثمررسیدن این طرح‌ها در استان کرمان موثر وکلیدی دانست.

مهندس حیدرآبادی مدیرعامل شرکت بارز پخش نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده توسط بانک تجارت بر همکاری با این بانک تاکید کرد و گفت: شرکت بارز پخش با بیش از شش هزار نفر نیروی فعال در زمینه تأمین، پخش لوازم یدکی و قطعات ماشین، درخواست استفاده از طرح‌های کسب‌نو، روز نو را در راستای توسعه فعالیت‌های خود دارد و امیدواریم امضای این تفاهمنامه به افزایش هرچه بیشتر تعاملات دومجموعه منجر شود.