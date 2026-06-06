رضایت مشتری، توانمندسازی کارکنان و اصلاح ساختار؛ سه اولویت بانک ملی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، محسن سیفی در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل، رؤسای ادارات کل و مدیران امور شعب سراسر کشور (به صورت وبیناری) برگزار شد، سرمایه انسانی بانک ملی ایران را مهم‌ترین مزیت رقابتی این بانک دانست و خواستار شکل‌گیری گفتمان مشترک میان صف و ستاد برای عبور از چالش‌های پیش‌رو و تحقق برنامه‌های تحول‌آفرین شد.

تحول بانک ملی ایران از تغییر الگوی بانکداری آغاز می‌شود مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه هیچ تحول پایداری بدون تغییر نگرش و اصلاح مدل حکمرانی امکان‌پذیر نیست، گفت: بانک ملی ایران در مقطع حساسی از فعالیت خود قرار دارد و بخشی از ظرفیت‌های آن در پی شرایط ناشی از جنگ و تحولات اخیر آسیب دیده است. وی با اشاره به خروج بخشی از منابع بانک و همزمانی این شرایط با پذیرش مسئولیت‌های ناشی از ادغام بانک آینده اظهار داشت: مدیریت جدید بانک ناگزیر است علاوه بر جبران آسیب‌های وارده، مسیر تحول آغاز شده در بانک را نیز با سرعت و جدیت دنبال کند. تعامل مستقیم با شعب؛ شرط موفقیت تصمیم‌سازی در بانک سیفی با تأکید بر نقش محوری شبکه شعب در موفقیت بانک ملی ایران، از برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم جلسات شورای عالی مدیران با حضور مدیران صف و ستاد خبر داد و گفت: تصمیم‌سازی در بانک باید مبتنی بر شنیدن مستقیم صدای شعب باشد و ستاد باید نقش پشتیبان عملیات را ایفا کند.

وی افزود: بخشی از چالش‌های فعلی ناشی از فاصله میان تصمیمات ستادی و واقعیت‌های اجرایی شعب است و این شکاف باید از طریق تعامل مستمر و گفت‌وگوی مستقیم برطرف شود.

بازطراحی مدل بانکداری برای توسعه بانکداری شرکتی و تجاری

وی با اشاره به ظرفیت بالای مشتریان بزرگ برای تقویت منابع بانک افزود: بخشی از مشتریان بزرگ کشور در سال‌های اخیر همکاری خود با بانک ملی ایران را کاهش داده‌اند، در حالی که همچنان خاطرات مثبت و سرمایه اجتماعی ارزشمندی از این بانک در ذهن فعالان اقتصادی وجود دارد.

سیفی تأکید کرد: علاوه بر تقویت بانکداری خرد، بازطراحی مدل بانکداری شرکتی، توسعه بانکداری تجاری و افزایش سهم مشتریان وفادار از اولویت‌های دوره جدید مدیریتی خواهد بود.

اصلاح ساختارهای مالی و مدل بانکداری در دستور کار

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به برخی ناترازی‌های موجود در ساختار جریان منابعی و پر هزینه بودن پرتفوی بانک، خواستار برنامه ریزی دقیق برای اصلاح این چالش مهم شد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع بانک در زمره منابع گران‌قیمت قرار دارد، تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند توان بانک برای توسعه خدمات، پرداخت تسهیلات و ارتقای رفاه کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد.

سیفی همچنین از بازنگری در برخی محصولات و طرح‌های تجهیز منابع و تسهیلاتی بانک خبر داد و گفت: تمامی طرح‌ها باید از منظر سودآوری، پایداری مالی، کیفیت منابع و تأثیر آنها بر ناترازی بانک مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

رفع ناترازی و حذف اضافه‌برداشت؛ اولویت نخست مدیریت جدید

مدیرعامل بانک ملی ایران رفع ناترازی را نخستین اولویت کوتاه‌مدت بانک عنوان کرد و گفت: برنامه مدیریت بانک این است که در سریع ترین زمان ممکن اضافه‌برداشت بانک به صفر برسد و تأکید کرد: تمامی ارکان بانک باید برای تحقق این هدف بسیج شوند.

فناوری اطلاعات؛ موتور محرک تحول در شعب

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه سخنان خود بخش مهمی از مشکلات عملیاتی شعب را ناشی از محدودیت‌ها و نارسایی‌های حوزه فناوری اطلاعات دانست و گفت: هر خدمتی که قابلیت ارائه در بسترهای دیجیتال را دارد باید از شعب خارج شده و به‌صورت غیرحضوری در اختیار مشتریان قرار گیرد تا با کاهش ترافیک کاری و شلوغی شعب، آرامش کاری به همکاران شعب بازگشته و کیفیت خدمت رسانی به مردم نیز ارتقا یابد.

وی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و فرآیندهای پیچیده عملیاتی، از تشکیل سازوکارهای جدید برای تصمیم‌گیری در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و افزود: بازگرداندن پایداری سامانه‌ها به شرایط مطلوب و آغاز فاز توسعه فناوری از اولویت‌های اصلی بانک در ماه‌های آینده خواهد بود.

حذف بروکراسی و ارتقای تجربه مشتری

سیفی با تأکید بر لزوم بازطراحی فرآیندها و حذف پیچیدگی‌های غیرضروری گفت: مشتری نباید هزینه ناکارآمدی‌ها، اختلاف نظرهای داخلی یا بروکراسی سازمانی بانک را پرداخت کند.

وی افزود: موفقیت بانک تنها با انجام عملیات بانکی سنجیده نمی‌شود، بلکه رضایت مشتری و تجربه مطلوب دریافت خدمات باید به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد تبدیل شود.

هدف‌گذاری برای تبدیل بانک ملی ایران به محبوب‌ترین بانک کشور

مدیرعامل بانک ملی ایران، تکریم مشتریان را یکی از اصول اساسی مدیریت جدید عنوان کرد و گفت: در فضای رقابتی امروز نظام بانکی، جذب و حفظ مشتری بدون ارائه خدمات باکیفیت و رفتار حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی در تمامی سطوح بانک افزود: هدف ما این است که بانک ملی به محبوب‌ترین و موفق‌ترین بانک کشور تبدیل شود.

سرمایه انسانی؛ مهم‌ترین مزیت رقابتی بانک ملی

سیفی در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی بانک ملی ایران دانست و بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی، حرفه‌ای و رفاهی کارکنان تأکید کرد.

وی از پیگیری موضوع جبران خدمات، کاهش تبعیض‌های سازمانی و تقویت شایسته‌ سالاری خبر داد و گفت: کارکنان بانک باید احساس کنند تلاش، تخصص و عملکرد آنها در نظام مدیریتی بانک دیده می‌شود.

در حاشیه این نشست نیز از خدمات ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران، تقدیر شد.

سیفی با قدردانی از تلاش‌های نجارزاده در دوران مدیریت بانک ملی، آثار خدمات و اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت وی را ارزشمند توصیف کرد.

همچنین نجارزاده در این نشست با آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید بانک ملی ایران، گزارشی از عملکرد دوره مدیریتی خود و اقدامات انجام‌ شده را ارائه داد.

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