ضرورت تأمین مالی زنجیره تولید با استفاده از ابزارهای نوین بانکی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر امینی طی سخنانی در حاشیه این بازدیدها بر استفاده از ابزارهای نوین بانکی تاکید کرد و گفت: بانک رفاه در سال‌های اخیر از بانک‌های پیشرو کشور در تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق این ابزارها بوده است و ضرورت دارد این رویکرد با جدیت بیشتر تداوم داشته باشد.

وی افزود: کارت رفاهی متصل به اوراق گام، مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، اوراق گام، برات الکترونیک و... از جمله ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید هستند که بانک رفاه کارگران در بهره‌برداری از آنها به منظور حمایت از تولید ملی و تامین مالی واحدهای تولیدی، جزو بانک‌های برتر محسوب می‌شود و در سال 1404 بر اساس اعلام بانک مرکزی عملکرد درخشانی در این زمینه داشته است.

رئیس هیئت مدیره بر ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک تاکید و تصریح کرد: با آموزش خدمات غیرحضوری و تشویق مشتریان به استفاده از آنها، می‌توانیم ترافیک فیزیکی شعب را کاهش دهیم و وقت مردم را برای امور ارزشمندتر آزاد کنیم. این همان بانکداری مدرن و مشتری‌محوری است.

وی با اشاره به بهسازی و جانمایی مناسب شعب، گفت: باید فضایی فراهم کنیم که مشتریان هنگام ورود، احساس کرامت و احترام کنند. ما بانکدار هستیم و وظیفه داریم محیطی مناسب برای ارباب‌رجوع به ویژه بازنشستگان معزز فراهم کنیم.