"وتجارت" در مسیر سودآوری پایدار و مستحکم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، گزارش نهایی سال ۱۴۰۴ بانک تجارت تصویری روشن از یک بانک در حال تحول ارائه می‌دهد؛ بانکی که توانسته همزمان با رشد درآمد، ساختار سودآوری خود را نیز متحول کند.

ثبت بیش از ۶۰۹ هزار میلیارد ریال خالص درآمد، دستیابی به تراز عملیاتی مثبت ۵۲ درصد و رشد چشمگیر درآمدهای کارمزدی، همگی نشان می‌دهند که این بانک در مسیر درستی حرکت می‌کند. مسیری که بر پایه کاهش وابستگی به درآمدهای سنتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار طراحی شده است.

در کنار این تحولات، رشد ۶۰ درصدی سپرده‌ها و افزایش ۵۴ درصدی تسهیلات، بیانگر نقش فعال بانک در جذب منابع و تأمین مالی اقتصاد است. این روند نشان می‌دهد که بانک تجارت نه‌تنها در صورت‌های مالی، بلکه در متن فعالیت‌های اقتصادی نیز حضوری پررنگ دارد.

همچنین کاهش ۲۲ درصدی هزینه‌های مالی، نشانه‌ای از بهبود کارایی و انضباط مالی در ساختار این بانک است؛️ عاملی که در کنار تنوع درآمدی، به افزایش ثبات و کاهش ریسک کمک می‌کند.

برای سهامداران، این عملکرد حامل یک پیام مهم است: حرکت به سمت سودآوری پایدار و کم‌ریسک.

