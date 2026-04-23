پرداخت حدود 11,000 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در فروردین ماه سال جاری توسط بانک رفاه کارگران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در این ماه 3.298 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ حدود 11,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سال 1404، حدود 31,000 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 100,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.