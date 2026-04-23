وضعیت اقتصادی آذربایجان شرقی در نشست راهبردی دستگاهای تابعه استانی وزارت اقتصاد در تبریز بررسی شد
مدیرعامل بانک ملی ایران و نماینده تامالاختیار وزیر اقتصاد با اشاره به فعالیت دستگاههای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی در وضعیت کنونی کشور گفت: در میان مجموعه واحدهای تابعه وزارت اقتصاد در این استان، موضوع خاص و حادی گزارش نشده و عملکرد بسیاری از بخشها امیدوارکننده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در ادامه سفر به استان آدربایجان شرقی در نشست مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این استان با اشاره به گزارشهای ارائهشده از بخشهای مختلف این وزارتخانه افزود: در حوزههایی مانند گمرک و سازمان اموال تملیکی روند اقدامات مثبت و امیدبخش است. در شرایط عادی ممکن بود برخی از این امور سالها زمان ببرد، اما در شرایط جنگ و با سیاست تفویض اختیار به استانها، روند تصمیمگیریها تسهیل شده و اقدامات موثری در جهت رفع موانع و تسهیل امور اقتصادی صورت گرفته است.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با اشاره به فشارهای مضاعف بر نظام بانکی در شرایط جنگی تصریح کرد: شبکه بانکی علاوه بر حجم بالای فعالیتهای جاری، با مشکلات و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی نیز مواجه بود، اما مجموعه وزارت اقتصاد و شبکه بانکی در این مدت تلاش کردند و حتی لحظهای از پیگیری دغدغههای مردم و فعالان اقتصادی غافل شدند.
نجارزاده تاکید کرد: انتظار مردم از نظام بانکی روشن است؛ هر مراجعهکننده باید بتواند خدمات مورد نیاز خود را بدون وقفه دریافت کند و شبکه بانکی وظیفه دارد در همه شرایط، بهویژه در مقاطع حساس کشور، روند ارائه خدمات به مردم و تولیدکنندگان را با جدیت ادامه دهد.