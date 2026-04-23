به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در این بازدید که با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و محمدرضا دشتی اردکانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد از نزدیک در جریان وضعیت خطوط تولید، خسارت‌های واردشده و نیازهای فوری واحدهای صنعتی قرار گرفت.

نجارزاده در دیدار با مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها با تاکید بر استفاده از فرصت توسعه بیشتر این واحدهای تولیدی پس از بازسازی در پی آسیب‌های وارده گفت: بانک ملی ایران آماده است برای کمک به بازگشت سریع ظرفیت تولید و بررسی تسهیلات جبرانی، تأمین مالی مورد نیاز را در اولویت قرار دهد.

وی تاکید کرد: تقویت بنگاه‌هایی که در خط مقدم فعالیت اقتصادی قرار دارند، برای حفظ اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین ضروری است.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف این واحدها، با کارکنان گفت‌‌وگو و بر احیای خطوط تولید آسیب‌دیده و بازگشت اشتغال به حالت پایدار تاکید کرد و ادامه داد که این برنامه، بخشی از رویکرد فعال این بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و تسریع در روند بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصاد است.

در پایان این بازدید بر تداوم پیگیری‌های میدانی و هماهنگی میان بانک ملی ایران، استانداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسریع در جبران خسارت‌ها و بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید تاکید شد.

انتهای پیام/