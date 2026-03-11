دعوت خادمین خانواده‌ های شهدا برای حضور در مراسم تشییع سرداران شهید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی ، خادمین جامعه ایثار و شهادت در شرکت بیمه دی از مردم ولایتمدار ، انقلابی، همیشه در صحنه و مقاوم ایران اسلامی دعوت می کنند تا در مراسم تشییع سرداران رشید اسلام ،امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی (رییس ستاد کل نیروهای مسلح)، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور(فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) ، امیر دریاسالار شهیدعلی شمخانی (مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع) ، امیر سرلشگر شهید عزیز نصیرزاده ( وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و جمعی از سرداران و هموطنان شهید که در روز چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت مولی الموحدین، حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام برگزار می شود ، با حضور انقلابی خود با امامین انقلاب تجدید پیمان کنند .

ملت غیور ، انقلابی و روزه دار ایران اسلامی در پایتخت مقاومت و ایثار با شهدای شجاع، مقتدر ، جان برکف و مظلوم و یاران با وفای امام شهید امت عهد خواهند بست که ولایتمدارانه، تا پای جان، ادامه دهنده راه شهدا و امام شهید باشند و بیعت خود را با رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله اعلام خواهند کرد .

وعده ما ، روز چهارشنبه ۲۰‌ اسفندماه، مصادف با ۲۱ رمضان الکریم ،سالروز شهادت امیرالمؤمنین علی (ع) ، ساعت ۱۳ میدان انقلاب به سمت معراج شهدا

