پوشش جنگ برای خودرو و آتش سوزی مسکونی توسط بیمه دی/ امکان دریافت الحاقیه بیمه جنگ برای دارندگان بیمه آتش سوزی و بدنه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، ارایه پوشش بیمه‌ای خطر جنگ، از روز جاری در بیمه نامه‌های آتش سوزی برای منازل مسکونی و برای بدنه خودرو هو فراهم شده است.

هموطنان عزیز با مراجعه به سوپراپلیکیشن بیمه ای «دی دار» و یا شعب و نمایندگی ‌های بیمه دی در سراسر کشور می‌توانند برای کاهش نگرانی‌های خود از این بیمه نامه استفاده کنند.

بیمه دی به عنوان شرکت نخست بیمه‌ای کشور در بین مؤسسات بیمه‌ای با خط مشی تحول دیجیتال و دارا بودن زیر ساخت‌های خدمات بیمه‌ای برخط، برای کاهش تردد غیر ضرور و کاهش نگرانی‌های هموطنان عزیز، بستر خرید پوشش خطر جنگ توام با خطر آتش سوزی و یا بدنه خودرو را در سوپر اپلیکیشن «دی دار» فراهم کرده است.

همچنین بیمه گزارانی که قبلا برای واحد مسکونی خود بیمه نامه آتش سوزی و یا برای خودروی خود بیمه بدنه خریداری کردند می‌توانند با مراجعه به واحد صدور بیمه نامه خود، پوشش خطر جنگ را برای آتش سوزی ساختمان مسکونی و یا پوشش حوادث مربوط به جنگ برای بدنه خودرو طی الحاقی ابتیاع کنند.

