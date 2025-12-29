پوشش‌های اصلی بیمه‌نامه عبارتند از:

فوت بر اثر حادثه

نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی یا کلی دائم

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

غرامت روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز

در طرح بیمه حوادث انفرادی، هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه معادل ۱۰ یا ۲۰ درصد از سرمایه انتخابی پوشش داده می‌شود. همچنین غرامت بستری از روز چهارم بستری تا حداکثر ۹۰ روز پرداخت می‌شود.

مهم‌ترین خطرات تحت پوشش در این بیمه‌نامه عبارت‌اند از غرق شدن، مسمومیت، سوختگی، بریدگی، سقوط از ارتفاع، گزیدگی، سوانح رانندگی، دفاع مشروع بیمه‌شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر، ابتلا به بیماری‌هایی مانند هاری، کزاز و سیاه‌زخم، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده و برخورد اجسام با بدن.

علاوه بر این، بیمه ملت امکان افزودن پوشش‌های تکمیلی با پرداخت حق بیمه اضافی را نیز فراهم کرده است. که می‌توان به مواردی مانند سوارکاری، قایقرانی، غواصی، هدایت موتورسیکلت، بلایای طبیعی و بیماری کرونا اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به شعب بیمه ملت و یا به نزدیک‌ترین نمایندگی این شرکت در سراسر کشور مراجعه و یا با شماره تلفن 96607000-021 تماس حاصل کنید.

