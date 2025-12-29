خبرگزاری کار ایران
با «بیمه حوادث انفرادی» بیمه ملت آشنا شوید / معرفی پوشش‌ها و مزایای این بیمه‌نامه

با «بیمه حوادث انفرادی» بیمه ملت آشنا شوید / معرفی پوشش‌ها و مزایای این بیمه‌نامه
بیمه حوادث انفرادی بیمه ملت از جمله طرح‌های جامع این شرکت است که با هدف حمایت از بیمه‌گزاران در برابر انواع حوادث روزمره طراحی شده است. این بیمه‌نامه با پرداخت حق بیمه‌های اندک، پوشش‌های متنوع و ارزشمندی را ارائه می‌دهد و صرف‌نظر از زمان و مکان وقوع حادثه، پشتیبان بیمه‌شدگان خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، در این طرح تمامی افراد از بدو تولد تا سن ۹۰ سالگی می‌توانند این بیمه‌نامه را برای دوره‌های کوتاه‌مدت (حداقل ۵ روزه)، پانزده روزه، یک‌ماهه، دوماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله خریداری کنند. همچنین در صورت انتخاب شغل «گردشگر»، حوادث تروریستی در خارج از کشور نیز در پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

پوشش‌های اصلی بیمه‌نامه عبارتند از:

فوت بر اثر حادثه

نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی یا کلی دائم

هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

غرامت روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز

در طرح بیمه حوادث انفرادی، هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه معادل ۱۰ یا ۲۰ درصد از سرمایه انتخابی پوشش داده می‌شود. همچنین غرامت بستری از روز چهارم بستری تا حداکثر ۹۰ روز پرداخت می‌شود.

مهم‌ترین خطرات تحت پوشش در این بیمه‌نامه عبارت‌اند از غرق شدن، مسمومیت، سوختگی، بریدگی، سقوط از ارتفاع، گزیدگی، سوانح رانندگی، دفاع مشروع بیمه‌شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر، ابتلا به بیماری‌هایی مانند هاری، کزاز و سیاه‌زخم، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده و برخورد اجسام با بدن.

علاوه بر این، بیمه ملت امکان افزودن پوشش‌های تکمیلی با پرداخت حق بیمه اضافی را نیز فراهم کرده است. که می‌توان به مواردی مانند سوارکاری، قایقرانی، غواصی، هدایت موتورسیکلت، بلایای طبیعی و بیماری کرونا اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به شعب بیمه ملت و یا به نزدیک‌ترین نمایندگی این شرکت در سراسر کشور مراجعه و یا با شماره تلفن  96607000-021 تماس حاصل کنید.
 

