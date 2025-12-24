شورای مدیران این شرکت با حضور معاونان و مدیران ستادی به‌صورت حضوری و مدیران شعب سراسر کشور به‌صورت برخط برگزار شد. همزمان با این نشست و در ارتباط برخط با همایش شبکه فروش استان‌های شمالی کشور در شهر ساری، از پوستر جشنواره فروش «دی تا دی» رونمایی شد.

هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب و اعیاد پیش‌رو، از تلاش‌ها و زحمات همکاران در ستاد، شعب و شرکت‌های تابعه قدردانی کرد و گفت: دستاوردهای امروز بیمه دی حاصل همدلی، انسجام و تلاش مستمر خانواده بزرگ این شرکت است.

هم‌افزایی صف و ستاد؛ پشتوانه تثبیت جایگاه بیمه دی

عبداللهی موفقیت‌های بیمه دی را مرهون لطف الهی، دعای خیر بیمه‌گذاران به‌ویژه والدین معزز شهدا و ایثارگران، تلاش همکاران در تمامی سطوح و حمایت سهامداران به‌خصوص رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و تصریح کرد: امروز بیمه دی با هم‌صدایی صف و ستاد، مسیر صعودی خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

سه محور راهبردی؛ ارتقای توانگری، سودآوری و تحول دیجیتال

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به عملکرد ۱۲ ماه گذشته شرکت اظهار داشت: ارتقای توانگری مالی، افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری و تحقق تحول دیجیتال سه محور راهبردی بیمه دی بوده است. افزایش سرمایه، تحقق ۵۷ درصدی فروش در چارچوب برنامه و ۹۵ درصدی کل فروش، گواه حرکت هوشمندانه و تثبیت جایگاه بیمه دی در صدر شرکت‌های بیمه غیردولتی کشور است.

وی افزود: بیمه دی با رویکرد متوازن‌سازی پرتفوی و پرهیز از رشد غیرکیفی، توانسته توانگری مالی خود را در سطح یک تثبیت کرده و مسیر رشد پایدار را برای سال‌های آینده هموار کند.

تمرکز بر خرده‌فروشی و توسعه بیمه‌های زندگی

عبداللهی با تأکید بر اهمیت کیفیت پرتفوی گفت: عبور از مرحله رشد به مرحله ثبات، مستلزم تمرکز بر خرده‌فروشی و توسعه بیمه‌های زندگی است. اصلاح ترکیب پرتفوی، کاهش ریسک و حرکت به سمت فروش‌های پایدار، از ارکان اصلی تثبیت توانگری و سودآوری بیمه دی محسوب می‌شود.

تحول دیجیتال و دانش بنیانی؛ پیشران تثبیت جایگاه بیمه دی

مدیرعامل بیمه دی در تشریح اقدامات دیجیتال شرکت خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های فناورانه، ارتقای اپلیکیشن «دی‌دار» در مسیر تبدیل به سوپراپلیکیشن، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای ارزیابی خسارت درمان و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی، بیمه دی را در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت دانش‌بنیان قرار داده است. این رویکرد، نقش مؤثری در کنترل هزینه‌ها، بهبود خدمات و افزایش رضایت بیمه‌گذاران داشته است.

رونمایی از جشنواره فروش «دی تا دی»

در پایان این نشست و همزمان با همایش شبکه فروش منطقه شمال کشور در استان مازندران، با دستور مدیرعامل بیمه دی از پوستر جشنواره فروش «دی تا دی» رونمایی شد. این جشنواره با تمرکز بر بیمه عمر مستمری و بیمه زندگی بهادار متصل به صندوق طلا، از ۴ دی‌ماه تا ۴ اسفندماه و همزمان با بیست‌ویکمین سالروز تأسیس بیمه دی برگزار می‌شود.

عبداللهی در آئین رونمایی از این جشنواره که ویژه بیمه‌گذاران، شبکه فروش و شعب طراحی شده است، ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح موجب خیر و برکت برای بیمه‌گذاران و همه افرادی باشد که به بیمه دی اعتماد دارند و گامی مؤثر در تداوم مسیر صعودی و تثبیت جایگاه این شرکت در صنعت بیمه کشور باشد.

