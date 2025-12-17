بیمه دی به طور کامل هوشمند سازی می شود/استفاده از نخبگان و المپیادی ها در دستور کار بیمه دی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، هادی عبداللهی روز چهارشنبه در نشست تقدیر از چهار نخبه مدال آور المپیاد جهانی ۲۰۲۵ در زمینه هوش مصنوعی اظهار داشت: طراحی اسناد هوشمند سازی این شرکت به پایان رسیده و در حال حاضر با ۱۲ زیر پروژه به مرحله اجرا رسیده است.

وی به توسعه شعبه دیجیتال این شرکت اشاره کرد و گفت در سال جاری بیش از ۲ همت فروش انواع بیمه نامه این شرکت در شعبه دیجیتال و دی دار انجام شده است.

مدیرعامل شرکت بیمه دی گفت: اکنون این شرکت یک هزار و ۲۰۰ نمایندگی در سراسر کشور دارد که در تلاش هستیم تمامی این نمایندگیها را به سمت هوشمند سازی و دیجیتال سوق دهیم.

وی درادامه به ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه مستعد برای توسعه دیجیتال و هوش مصنوعی است.

عبداللهی اظهار داشت: ظرفیت سازی در بیمه دی برای حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی ایجاد شده است به طوریکه تعداد متخصصان به کارگیری شده در یکی از شرکت های وابسته در زمینه هوشمند سازی بیمه از ابتدای سال که ۱۱ نفر بوده در حال حاضر به ۴۰ نفر رسیده است.

وی در ادامه به مدیران شرکت دی دستور داد چهار نخبه هوش مصنوعی در قسمت دیجیتال این شرکت بدون هیچگونه محدودیتی به کارگیری شوند تا آنها علم ، خلاقیت و علاقمندی خود را به کمک بیمه دی بیاورند.

مدیر عامل بیمه دی خدمت در این شرکت را مقدس دانست و گفت: بیمه دی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خانواده های ایثارگران را تحت پوشش قرار داده و به واسطه خدمات رسانی به این عزیزان خیر و برکت هم به شرکت باز گشته است.

وی از چهار نخبه حاضر در جلسه خواست تا طرحهای دیجیتالی در حال اجرای شرکت بیمه دی مانند طرح دارورسان برای جانبازان را با دانش و هوش خود تکمیل و به مرحله اجرا گذارند تا خدمات دهی به همه بیمه گزاران به ویژه جانبازان و ایثارگران افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت بیمه دی همچنین به توفیقات این شرکت در سالجاری اشاره کرد و گفت بیمه دی برای نخستین بار در طول عمر ۹۰ ساله بیمه در کشور امسال رتبه اول را در فروش به دست آورد که این به برکت دعای پدران و مادران و خانواده های شهدای تحت پوشش این بیمه حاصل شد.

عبداللهی گفت: شرکت بیمه دی در سالی که کشور با چالشهایی نظیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبرو بود اما با تلاش و نوآوری توانست برای چندین ماه مقام نخست فروش را به دست آورد و اکنون هم بعد از بیمه ایران که دولتی است مقام نخست را در بین ۴۱ شرکت بیمه ای خصوصی برای خود تثبیت کرده است.

وی گفت: در حال حاضر میزان فروش بیمه دی از مرز ۵۸ همت عبور کرده در حالی که سال گذشته این شرکت تنها ۳۲.۴ همت فروش انواع بیمه را داشته است.

وی همچنین به فعالیت این شرکت بیمه ای در زمان جنگ ۱۲ روزه هم گریزی زد و گفت: همان روز اول جنگ به ۱۲ هزار مرجع درمانی طرف قرارداد اعلام کردیم که تمامی مجروحان ناشی از این جنگ را بدون اخذ فرانشیز پذیرش و روند درمانی آنها را رایگان انجام دهند.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه فهمیدیم که دانش درهمه زمینه ها موثر است گر چه آنها دانش را در جنگ افروزی به کار گرفته اند ولی فرزندان برومند ایران اسلامی علم و دانش خود را در خدمت به بشریت قرار داده و خواهند داد.

در پایان این نشست آرش یوسف نژاد، علی شایان، رادین رحمانی و پارسا گلستانی چهار مدال آور نخبه برتر کشور در زمینه کامپیوتر و هوش مصنوعی که در المپیادهای جهانی ۲۰۲۵ با دریافت مدال خوش درخشیده اند مورد تجلیل قرار گرفتند.

