تهرانی سرپرست معاونت توسعه بازار و خدمات پس از فروش بیمه دی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی، دکتر هادی عبداللهی مدیر عامل شرکت بیمه دی در جلسه شورای مدیران این شرکت با تشکر از خدمات بهمن برزگر ، طی حکمی دکتر امیر تقی تهرانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه بازار و انور مشتریان این شرکت منصوب کرد .

در بخشی از حکم سرپرست معاونت توسعه بازار و امور مشتریان آورده است انتظار می رود با بهره مندی از ظرفیت های تخصصی موجود دربیمه دی و سرلوحه قرار دادن راهبردها ، برنامه ها و اصول تبیین شده شرکت مشتمل بر شفافیت، حرفه ای گری ، دلبستگی سازمانی و مسوولیت پذیری و پاسخگویی در پیشبرد امور محوله و تحقق اهداف و برنامه ها در چارچوب اولویتهای تعیین شده اقدام نمایید.

هادی عبداللهی در ادامه برگزاری شورای مدیران، در احکام جداگانه ای محمد رضا عبدی را به عنوان سرپرست مدیریت فناوری و اطلاعات وعیسی نجفی را به عنوان سرپرست مدیریت زیرساخت و امنیت این شرکت منصوب کرد.

*کسب موفقیتهای متعدد نباید تلاش مدیران را متوقف کند*

مدیر عامل شرکت در جلسه معارفه معاون و دو مدیر این شرکت ضمن ابراز تسلیت به خاطر ایام شهادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج، با اشاره به موفقیتهای متعدد این شرکت در ماههای اخیرگفت: این موفقیتها نباید تلاش مدیران شرکت در رشد سریع این شرکت در ابعاد مختلف را کند کند.

هادی عبداللهی در این نشست که در سالن نو اندیشی شرکت بیمه دی و به صورت برخط با حضور همه روسای شعب بیمه در سراسر کشور برگزار شد با اشاره به عملکرد مناسب ، جهادی و روحیه بسیجی همکاران شرکت در دوران جنگ ۱۲ روزه و پس از آن اظهار داشت: خوشبختانه این شرکت به رغم مشکلاتی که جبهه کفر و دشمنان بر علیه نظام در سالجاری ایجاد کرده و جنگ 12 روزه را بر ما تحمیل کرد اما شرکت بیمه دی با تمرکز به خدمت رسانی به مردم در عرصه های مختلف بیمه ای توفیقات زیادی را به دست آورد.

وی گفت: صدر نشینی در فروش در صنعت بیمه تا کنون توسط شرکت بیمه دی از جمله توفیقات این شرکت بوده که با تلاش جمعی مدیران و کارکنان شرکت بیمه دی رقم خورد.

وی به تحقق 99 درصدی بودجه بیمه دی تا پایان آبانماه سالجاری اشاره کرد و گفت: با وجود رسیدن به عملکرد ۹۹ درصدی نسبت به بودجه تعیین شده عملکردی در آغاز سال اما با افزایش انتظارات عملکردی و تعیین انتظارات بودجه ای جدید، شرکت حدود ۵۸ درصد آن را محقق کرده که بایستی تا پایان سال به ۱۰۰ درصد و بیشتر افزایش یابد.

عبداللهی اظهار داشت: تا کنون سابقه نداشته است که یک شرکت مانند بیمه دی در کوتاه مدت در ابعاد مختلف رکوردهای لازم را به دست آورده باشد به همین دلیل مدیران شرکت باید قدر این توفیقات را دانسته و با تلاش مضاعف در حفظ این موفقیتها کوشا باشند.

مدیر عامل شرکت بیمه دی اضافه کرد: انتظارات در این شرکت جدی است و مدیران باید با جدیت کارها را پیش ببرند تا هم رکوردهای کسب شده در این شرکت در صنعت بیمه حفظ شود و هم اینکه بازار رقابت را هم از دست ندهیم.

وی به جوان سازی مدیریت بیمه دی هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مدیرانی که در راس بیمه دی قرار دارند به رغم جوان بودن ولی از پختگی لازم برخوردار بوده و بسیاری از بیمه ها به دنبال جذب مدیران خود از بدنه کارشناسی قوی بیمه دی هستند.

عبداللهی افزود: خوشبختانه شرکت بیمه دی با برنامه ریزی لازم در زمینه تربیت نیروی انسانی در آینده می تواند نیروهای خوب و توانمندی را در صدر به صنعت بیمه تحویل دهد.

مدیر عامل شرکت بیمه دی با بیان ضرورت انتخاب مدیران شرکت بیمه دی از درون مجموعه گفت: مدیریت فقط به طول عمر نیست بلکه به کیفیت، خلاقیت، تفکر و تصمیم گیری درست در شرایط خاص و بحران است که می تواند شرکت را به سمت قله های پیشرفت و ترقی سوق دهد.

وی گفت: عملکرد مطلوب تنها با بزرگ شدن اعداد فروش نیست بلکه با توانگری، سوددهی و... حاصل می شود بنابر این مدیران شرکت باید با برنامه ریزی لازم پتانسیلهای شرکت را در بحثهای مورد اشاره بالا ببرند.

