رونمایی از ۴ رویداد و سه پروژه همکاری بیمه دی با گروه مالی و بانک دی، بانک قرضالحسنه مهر ایران و گروه مالی کاریزما در اینوکس کیش ۲۰۲۵
بیمه دی در جریان نمایشگاه اینوکس کیش ۲۰۲۵ با هدف گسترش همکاریهای بینبخشی در حوزه مالی و پیوند میان صنعت بیمه و بازار سرمایه، از ۴ رویداد و سه پروژه همکاری مشترک با گروه مالی و بانک دی، بانک قرضالحسنه مهر ایران و گروه مالی کاریزما رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، در مراسمی با حضور هادی عبداللهی مدیرعامل بیمه دی، برات کریمی مدیرعامل بانک دی و ذوالفقار یزدانمهر مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه مالی و اقتصادی دی، تفاهمنامه همکاری سهجانبهای میان این نهادهای مالی به امضا رسید. در همین مراسم، صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات دی و اتصال آن به بیمه زندگی بهادار دی بهطور رسمی رونمایی شد که هدف آن ارتقای شفافیت و کارایی در حوزه سرمایهگذاریهای بیمهای و مالی و اتصال صندوق های بورسی سرمایه گذاری و بیمه عمر با میزان سود تخمینی بالای ۳۰ درصد عنوان شده است که هم ضریب نفوذ بیمه به ویژه بیمه های عمر و زندگی را در اقشار مختلف افزایش می دهد و هم سرمایه گذاری ها جهت مناسب پیدا می کند .
در ادامه حضور بیمه دی در نمایشگاه، این شرکت طی تفاهمنامه دیگری با گروه مالی کاریزما گامی نو در همافزایی صنعت بیمه و بازار سرمایه برداشت. بر اساس این تفاهمنامه، بیمههای زندگی بهادار بیمه دی پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق نقره کاریزما متصل خواهند شد. به این ترتیب بیمهگذاران میتوانند در آینده، این صندوق را بهعنوان یکی از گزینههای سرمایهگذاری در طرحهای بیمه عمر و زندگی خود انتخاب کنند. اجرای این طرح، با هدف افزایش شفافیت در نحوه مدیریت ذخایر بیمههای زندگی و پس از تأیید نهادهای ناظر آغاز خواهد شد، یکی از مزیت های این صندوق، سرعت رشد ارزش نقره در بازارهای جهانی طی سال های اخیر بوده است که حتی رشدی فراتر از طلا داشته است .
همچنین تفاهمنامه همکاری دیگری میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و شرکت بیمه دی در این نمایشگاه به مرحله اجرا رسید. این همکاری در راستای توسعه صدور بیمهنامههای عمر و زندگی و عرضه محصولات متنوع بیمهای با مجوز بیمه مرکزی طراحی شده است که طراح وام بیمه نام گرفته است .
در این طرح بیمه گزاران با اخذ وام از بانک مهر می توانند ضمن سرمایه گذاری در صندوق های بهادار ، از پوشش های بیمه ای عمر و زندگی استفاده کنند ، اعتبار اولیه این طرح در گام اول ۴ همت اعلام شده است.
در بخش دیگری از برنامهها، بیمه دی از محصول نوآورانه بیمه زندگی بهادار متصل به صندوق طلا در اپلیکیشن دی دار رونمایی کرد. این محصول با هدف ایجاد آرامش مالی، شفافیت در سرمایهگذاری و دسترسی آسان دیجیتال طراحی شده و مشتریان میتوانند بهصورت آنلاین از طریق اپلیکیشن دیدار بیمهنامه زندگی خود را خریداری کرده و بهصورت لحظهای از وضعیت اندوخته و عملکرد سرمایهگذاری آگاه شوند.
محصول جدید بیمه دی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تجربهای متفاوت در خدمات بیمهگری دیجیتال ارائه میکند و به کاربران کمک میکند تا آیندهای شفافتر، مطمئنتر و منعطفتر برای خود رقم بزنند.
گفتنی است بیمه دی به عنوان پر فروش ترین شرکت خصوصی بیمه ای کشور با سهم ۱۵ درصدی از بازار و شرکت بیمه گر منطقه آزاد و جزیره کیش، تنها شرکت بیمه ای جنرال در نمایشگاه کیش اینوکس امسال بود که یکی از شلوغ ترین غرفه ها در این رویداد بود .
حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، مدیران عامل بیمه البرز ، کوثر ، مدیران عامل بانک ها ، همراه اول ، تشکل ها. و ... بخشی از این بازدیدها بود .