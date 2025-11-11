بیمه ملت در مهرماه 1.6 همت حق بیمه تولید کرد
شرکت بیمه ملت در یک ماهه مهرماه 1404 رقمی بیش از یک هزار و 632 میلیارد و 854 میلیون تومان حق بیمه تولید کرده است.
شرکت بیمه ملت که با نماد «ملت» در بورس تهران فعال است، گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی پایان مهرماه 1404 را بر روی سامانه کدال منتشر کرده که براساس آن، این شرکت رقمی بیش از یک هزار و 632 میلیارد و 854 میلیون تومان حق بیمه در رشتههای مختلف تولید کرده است.
خسارت پرداخت شده این شرکت هم در پایان اولین ماه پاییز برابر با یک هزار و 348 میلیارد تومان بوده است.
بیشترین حق بیمه تولید شده در این ماه مربوط به رشتههای ثالث اجباری با سهم 29 درصد (معادل 468 میلیارد تومان)، درمان با سهم 25 درصد (معادل 412 میلیارد تومان) و زندگی اندوختهدار با سهم 9 درصد (معادل 146 میلیارد تومان) بوده است.
نکته مهم در این رابطه کاسته شدن از سهم رشته درمان و افزوده شدن به رشتههای ثالث، زندگی اندوختهدار و نفت و انرژی نسبت به ماههای نخست امسال است.
از سوی دیگر بررسی عملکرد بیمه ملت در هفت ماهه نخست 1404 نشان میدهد که این شرکت در این مدت 12 هزار و 296 میلیارد و 242 میلیون تومان حق بیمه (شامل قبولی اتکایی) در رشتههای مختلف تولید کرده است.
بیشترین حق بیمه تولید شده در این شرکت به ترتیب مربوط به رشتههای درمان با سهم 46 درصد (معادل 5 هزار و 663 میلیارد تومان)، ثالث اجباری با سهم 22 درصد (معادل 2 هزار و 705 میلیارد تومان) و زندگی اندوختهدار با سهم 6 درصد (معادل 680 میلیارد تومان) بوده است.
از سوی دیگر «ملت» در راستای عمل به تعهدات و جبران خسارت بیمهگذاران و ذینفعان، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، 6 هزار و 365 میلیارد و 246 میلیون تومان خسارت در رشتههای مختلف پرداخت کرده است.
بیشترین خسارت پرداخت شده طی این مدت مربوط به رشتههای درمان با سهم 65 درصد (معادل 4 هزار و 155 میلیارد تومان)، ثالث اجباری با سهم 14 درصد (معادل 866 میلیارد تومان) و زندگی اندوختهدار با سهم هفت درصد (معادل 432 میلیارد تومان) بودهاند.