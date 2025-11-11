جشنواره بین المللی کارتون «پول و سرمایه» کلید خورد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، جشنواره بین‌المللی کارتون «پول و سرمایه» با هدف نگاهی خلاق، انتقادی و اندیشمندانه به نقش پول در زندگی انسان معاصر با حمایت بانک توسعه صادرات ایران در غرفه شرکت تأمین سرمایه تمدن در نمایشگاه کیش‌اینوکس ۲۰۲۵ افتتاح شد.

این رویداد با حضور معصومه آقاپور علیشاهی مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، یوسف نجدی معاون امور شعب بانک توسعه صادرات ایران، هادی حیدری معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی بانک توسعه صادرات ایران، علیرضا ناصرپور مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن و جمعی از مدیران ارشد بازار سرمایه آغاز به کار کرد.

این جشنواره تلاشی برای پیوند میان هنر و اقتصاد از زاویه‌ای نو، انسانی و طنزآمیز و در راستای ایفای نقش در مسئولیت اجتماعی برگزار می شود.

محورهای موضوعی این جشنواره برای ارسال آثار شامل نقش و جایگاه پول در زندگی، بانک و امنیت سرمایه، انواع سرمایه گذاری و رشد مالی، بورس و بازارهای مالی، بازارهای دیجیتال، نقش سرمایه گذاری در توسعه صادرات می شود.

لازم به ذکر است، همه هنرمندان حرفه ای و غیر حرفه ای در هر رده سنی از سراسر جهان می توانند در این جشنواره شرکت کنند و هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر برای مسابقه ارسال کند.

بنابراین گزارش مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت www.mocacartoonfest.com نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

