جهش 108 درصدی تراز عملیاتی بانک ملت در 7 ماهه نخست سال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در 7 ماه نخست سال جاری در پنج سرفصل درآمدی بیش از مبلغ 1,879,286 میلیارد ریال درآمد در حساب های خود منظور کرده است که این رقم در مقایسه با درآمد 1،115،764 میلیارد ریالی این بانک در مقطع مشابه سال گذشته، رشد 68 درصدی را تجربه کرده است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت در پایان مهرماه ۲۸،۵۵۶،۵۰۵ میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به ۱۶،۲۲۹،۸۶2 میلیارد ریال مانده تسهیلات در مقطع مشابه سال گذشته، رشدی 76 درصدی داشته است.

در همین حال، بانک ملت در پایان 7 ماه نخست سال، بالغ بر ۱،۶۱۰،۱۱5 میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات درآمدزایی داشته در حالی که این رقم در پایان مهرماه سال گذشته، ۸۹۷،۷۷۳ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد 79 درصدی عملکرد بانک در این زمینه است.

همچنین بانک ملت در پایان 7 ماه نخست سال جاری از محل دریافت کارمزد ۱۸۳،۱۴۸ میلیارد ریال، اوراق بدهی ۶۴،۰۲2 میلیارد ریال، سپرده گذاری ۲۱،۱۰۸ میلیارد ریال و سرمایه گذاری ها 893 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

بر اساس این گزارش، تسهیلات مرابحه با ایجاد ۷۰۸،۹۱6 میلیارد ریال درآمد در صدر سرفصل های تسهیلاتی از لحاظ درآمدزایی قرار گرفته و پس از آن تسهیلات ارزی با ایجاد ۲۳۳،۹۷۰ میلیارد ریال و تسهیلات مشارکت مدنی با ایجاد ۲۲۱،۶۲4 میلیارد ریال درآمد، جایگاه های دوم و سوم درآمدزایی را در عملکرد مهرماه سال جاری بانک ملت از آن خود کرده اند.

بانک ملت در 7 ماه نخست سال جاری مانده سپرده های خود را به ۱۷،۲۰۰،۱۵۶ میلیارد ریال رساند که نسبت به ۱۱,۱۳۹,۵۹3 میلیارد ریال در مقطع مشابه سال گذشته، رشدی 54.4 درصدی را نشان می دهد.

طبق گزارش منتشره روی سامانه کدال سازمان بورس، در بین سپرده های این بانک در پایان 7 ماه نخست امسال، سپرده های جاری ریالی بالاترین سهم را با مانده ۳،۸۹۵،۳۷۸ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز سپرده های بلندمدت یک ساله با مانده ۳،۱۷۷،۶۰8 میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت سه ساله با مانده ۲،۹۱۱،۳۵۱ میلیارد ریال قرار گرفته اند.

در عین حال، وبملت در 7 ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۹۰۲،۱۴۱ میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است.

