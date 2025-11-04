کاربران بلوجونیور با ورود به ۱۸ سالگی میتوانند حساب خود را به بلو منتقل کنند
آموزش مهارتهای اقتصادی و پایهریزی استقلال مالی از سنین پایین و همزمان با آموزشهای تحصیلی که درک از مفاهیم انتزاعی بیشتر میشود، از اهمیت بالایی برخوردار است. آموزشهای موضوعات مالی و اقتصادی به فرزندان کمک میکند تا در آینده برای تصمیمهای مسئولانهتر آماده باشند؛ بلوجونیور نیز با هدف ایجاد استقلال مالی برای فرزندان ۷ تا ۱۸ سال فعالیت میکند.
تا پیش از این با شروع سن ۱۸ سالگی، کاربران بلوجونیور میتوانستند در بلو یک حساب جدید باز کرده و به صورت مستقل حساب و کتاب خود را مدیریت کنند، اما به تازگی و با فراهم شدن زیرساختهای فنی کاربران بلوجونیور با ورود به ۱۸ سالگی میتوانند بهراحتی حساب بلوجونیور خود را به بلو منتقل کنند. یعنی کاربران بلوجونیور بعد از دانلود اپلیکیشن بلو به دو روش میتوانند در بلو حساب داشته باشند:
- با انتخاب گزینه حساب بلو دارم با همان نام کاربری و رمز عبور خود در بلوجونیور میتوانند موجودی حساب، قلکها و باکسهای پسانداز خود را از بلوجونیور به بلو منتقل کنند.
- با انتخاب گزینه باز کردن حساب به جای انتقال حساب از بلوجونیور به بلو، کاربران میتوانند از ابتدا در بلو حساب باز کنند. در این روش موجودی حساب کاربر از بلوجونیور به بلو به صورت خودکار منتقل نمیشود.
کاربران بلوجونیور اگر مسیر دوم را برای ورود به بلو انتخاب کنند باید قبل از بازکردن حساب، موجودی خود را برداشت کنند. در هر دو روشِ بازکردن حسابِ کاربرانِ بلوجونیور در بلو، اطلاعات حساب مثل شماره حساب، شبا و کارت مطابق با قوانین بانکی تغییر میکند.
کاربران بلوجونیور اگر قصد مهاجرت به بلو را نداشته باشند، بعد از ۱۸ سالگی هم حسابشان فعال میماند اما بعد از باز شدن حسابِ کاربرِ بلوجونیور در بلو، دسترسی به اپلیکیشن بلوجونیور ممکن نیست؛ با تکمیل فرایند شناسایی هویت و باز شدن حساب به طور کامل کارت بلوجیونیور نیز غیرفعال شده و کاربر به عنوان عضو جدیدی از خانواده بلو میتواند بلوکارت خود را سفارش دهد. به محض درخواست بلوکارت و باطل شدن کارت بلوجونیور امکان استفاده یا درخواست کارت جدید در بلوجونیور نیز از بین میرود. اگر قصد دارید از اپلیکیشن و کارت بلوجونیور بعد از ۱۸ سالگی هم استفاده کنید تا زمانی که در بلو حساب باز نکنید، مانعی ندارد اما بعد از اتمام تاریخ انقضای کارت بلوجونیور دیگر امکان سفارش کارت جدید وجود ندارد.
مهاجرت از بلوجونیور به بلو، با هدف سادهسازی انتقال حساب کاربران بلوجونیور به بلو طراحی شده و پُلی میان آموزش مالی کودکان در بلوجونیور و تجربه واقعی بانکداری دیجیتال در بلو است؛ راهی که قرار است ادامه مسیر مالی نسل جدید را سادهتر و هوشمندتر کند.
منبع: بلونیوز