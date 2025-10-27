نام گذاری روز میلاد حضرت زینب (س) به عنوان روز پرستار ، مایه مباهات و افتخار برای پرستاران است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی، هادی عبداللهی روز دوشنبه با حضور در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران و همزمان با میلاد عقیله اهل بیت ، حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار از پرستاران این بیمارستان به نمایندگی از پرستاران خدوم کشور تقدیر کرد.

وی در این بازدید از زحمات پرستاران نمونه این بیمارستان بابت خدمت‌رسانی به مردم عزیز ، بیمه‌شدگان، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قدردانی کرد و گفت: یکی از القاب حضرت زینب (س) عقیله بنی هاشم (ع) بود که به معنای رفتار عقلانی در بحران ها است ، آن حضرت با وجود مصائب سنگینی که در کربلا بر ایشان وارد شد، با صبر، متانت و وقار خود توانست نقشی بسیار مؤثر و تاریخی ایفا کند؛ رفتاری که نشان از عقلانیت و درایت ، در کنار ایمان و صبر داشت که این روش تا انتقال پیام کربلا در سخت ترین شرایط ادامه پیدا کرد تا باعث زنده ماندن این نهضت با وجود گذشت بیش از ۱۴ قرن شده است .

عبداللهی در ادامه با اشاره به جایگاه ارزشمند پرستاران در نظام سلامت کشور افزود: از زحمات پرستاران در خدمت‌رسانی به مردم شریف کشور ، بیمه‌شدگان بیمه دی، به‌ویژه خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران که سرمایه‌های معنوی این سرزمین‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی اظهار داشت: صبوری و مهربانی شما در برابر سختیهای این عزیزان ستودنی است و امیدوارم همچون گذشته، بیمه دی را در مسیر ارائه خدمات هرچه بهتر و شایسته‌تر به این قشر معظم یاری نمایید.

عبداللهی گفت: این وظیفه نه‌تنها مسئولیتی شغلی، بلکه رسالتی ذاتی و معنوی برای ما محسوب می‌شود.

مدیرعامل بیمه دی همچنین اظهارداشت: ایثار، مهربانی و صبوری پرستاران، ادامه همان مسیر روشنی است که حضرت زینب (س) در تاریخ رقم زد و امروز جامعه پزشکی و پرستاری کشور با الهام از آن الگو، جلوه‌ای از فداکاری و عشق به انسان را به نمایش می‌گذارد.

در ادامه، دکتر فتح الله ادبی رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی نیز با تقدیر از حضور مدیرعامل بیمه دی در جمع پرستاران این مرکز، از همکاری و تعهد بیمه دی در پرداخت به‌موقع مطالبات بیمارستان قدردانی کرد. وگفت: شرکت بیمه دی از بیمه‌های سرشناس و خوش‌نام صنعت بیمه است که در تعامل با مراکز درمانی، همواره به تعهدات خود به‌صورت دقیق و منظم عمل کرده است و اقدام شما در توجه به همکاران پرستار و تجلیل از آنان در این روز جای تقدیر و تشکر دارد .

وی با اشاره به همکاران کادر درمان به ویژه پرستاران منتخب در این بیمارستان گفت : عمده همکاران ما خود از جامعه ایثارگری هستند و در دوران خدمت خود نیز ایثارگرانه برای سلامت بیماران به ویژه جانبازان و خانواده های شهدا تلاش می کنند و اوج این روحیه را در ایام جنگ ۱۲ روزه با حضور با صلابت ، مهربانانه و دلسوزانه توسط این عزیزان شاهد بودیم .

در ادامه عبداللهی با اهدای شاخه گل و لوح تقدیر از تلاش‌های پرستاران نمونه این بیمارستان تجلیل به عمل آورد.

این دیدار در فضایی صمیمی و با قدردانی پرستاران از حمایت‌ها و توجه ویژه مدیرعامل بیمه دی به جامعه درمانی کشور به پایان رسید.

مدیر عامل شرکت بیمه دی همچنین در عصر روز دوشنبه با حضور مدیران ستادی این شرکت با اهداء گل و لوح تقدیر از همکاران پرستار شاغل در بیمه دی نیز تجلیل کرد.

انتهای پیام/