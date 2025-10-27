جشنواره بیمه ملت با تخفیف ویژه 50 درصدی برای پرستاران و پیراپزشکان

همزمان با ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، بیمه ملت بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پرستاران و پیراپزشکان را با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه می‌کند.