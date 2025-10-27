جشنواره بیمه ملت با تخفیف ویژه 50 درصدی برای پرستاران و پیراپزشکان
همزمان با ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، بیمه ملت بیمهنامه مسئولیت حرفهای پرستاران و پیراپزشکان را با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه میکند.
این جشنواره از تاریخ ۵ آبان همزمان با ولادت حضرت زینب (س) آغاز و تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ مصادف با ولادت حضرت فاطمه (س) ادامه خواهد داشت. پرستاران و پیراپزشکان میتوانند در این بازه زمانی از فرصت ویژه برای تهیه بیمههای مسئولیت حرفهای بهرهمند شوند.
این اقدام در راستای قدردانی از تلاشها و خدمات ارزشمند جامعه پرستاری و پیراپزشکی کشور انجام میشود.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین نمایندگی یا شعبه بیمه ملت و همچنین تماس با شماره ۹۹۶۰۷۰۰۰-۰۲۱ از این تخفیف بهرهمند شوند.