جشنواره بیمه ملت با تخفیف ویژه 50 درصدی برای پرستاران و پیراپزشکان

همزمان با ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، بیمه ملت بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پرستاران و پیراپزشکان را با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه می‌کند.

 این جشنواره از تاریخ ۵ آبان همزمان با ولادت حضرت زینب (س) آغاز و تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ مصادف با ولادت حضرت فاطمه (س) ادامه خواهد داشت. پرستاران و پیراپزشکان می‌توانند در این بازه زمانی از فرصت ویژه برای تهیه بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

این اقدام در راستای قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند جامعه پرستاری و پیراپزشکی کشور انجام می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین نمایندگی یا شعبه بیمه ملت و همچنین تماس با شماره ۹۹۶۰۷۰۰۰-۰۲۱ از این تخفیف بهره‌مند شوند.

 

