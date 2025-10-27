پیام مدیرعامل شرکت بیمه دی در آستانه روز پرستار / لبخند و نگاه پر از امید شما آرامش را به بیماران بازمی گرداند

هادی عبداللهی در این پیام آورده است"فرا رسیدن سالروز با سعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اسوه‌ی صبر، ایثار و استقامت، و روز پرستار را به تمامی پرستاران عزیز کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم."

در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است "این روز، یادآور والاترین ارزش‌های انسانی است؛ ارزش‌هایی که شما پرستاران با عشق، تعهد و فداکاری، هر روز آن را معنا می‌بخشید."

عبداللهی در این پیام خطاب به پرستاران آورده است" لبخند و نگاه پر از امید شما، آرامش را به بیماران و خانواده‌های آنان بازمی‌گرداند و حضور بی‌وقفه‌تان در مسیر مراقبت از سلامت انسان‌ها، نمادی از انسانیت و مسئولیت‌پذیری است."

مدیر عامل شرکت بیمه دی در ادامه یاد آور شد "شرکت بیمه دی به‌عنوان یکی از حامیان نظام سلامت کشور، قدردان زحمات و تلاش‌های بی‌دریغ شماست. ما همواره کوشیده‌ایم تا با ارائه‌ی خدمات بیمه‌ای کارآمد، پوشش‌های جامع و پشتیبانی پایدار، در مسیر خدمت‌رسانی به شما عزیزان همراه و یاور باشیم."

وی در ادامه افزود" می‌دانیم که حرفه‌ی پرستاری سرشار از چالش و فداکاری است؛ از این‌رو، بیمه دی با تکیه بر نوآوری و تحول دیجیتال، مصمم است خدمات بیمه‌ای را ساده‌تر، در دسترس‌تر و اثربخش‌تر سازد."

عبداللهی در پایان آورده است "بی‌تردید، قدر و جایگاه شما فراتر از واژه‌هاست. درس‌های همدلی، صبوری و نوع‌دوستی شما، چراغی روشن برای جامعه و الهام‌بخش آینده‌ای انسانی‌تر است."

