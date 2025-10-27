در نشست شورای معاونان و مدیران بیمه ملت، آخرین روند اجرای برنامه‌های عملیاتی و اقدامات شرکت در حوزه‌های توسعه خدمات، بهره‌وری و تحول دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور محمدرضا فرهادی‌پور، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، محمدتقی چراغی، دبیر و عضو هیأت‌مدیره و همچنین معاونان و مدیران شرکت برگزار شد، بر ضرورت بازآفرینی فرایندها با رویکرد فناورانه و تمرکز بر رضایتمندی بیمه‌گزاران تأکید شد.

فرهادی‌پور در سخنان خود با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در مسیر پیشرفت بیمه ملت اظهار کرد: باید نگاه فناورانه و نوآورانه در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نهادینه شود. حرکت به سمت خدمات دیجیتال، رمز موفقیت در افزایش رضایتمندی و بهبود تجربه بیمه‌گزاران است.

وی افزود: تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه سامانه‌های هوشمند، به‌روزرسانی ابزارهای ارتباطی با مشتریان، توجه به سرمایه انسانی و همچنین تقویت نقش شعب و شبکه نمایندگان از اولویت‌های اصلی شرکت در دوره جدید است و انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌ها، این مسیر با شتاب بیشتری دنبال شود.

در ادامه این نشست، گزارش‌هایی از عملکرد حوزه‌های مختلف ارائه و درباره برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای خدمات تبادل‌نظر شد.

