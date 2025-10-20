بیمه دی غرفه برتر سومین نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار کیش شد
شرکت بیمه دی در آیین اختتامیه سومین نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار کیش، موفق به کسب عنوان غرفه برتر و دریافت تندیس و لوح تقدیر این رویداد شد. این انتخاب به پاس معرفی دستاوردهای تحول دیجیتال، نوآوری در خدمات بیمهای و حضور فعال مدیران ارشد این شرکت صورت گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ این شرکت در سومین نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار که از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش برگزار شد، با معرفی توانمندیهای خود در حوزه تحول دیجیتال و عرضه خدمات نوین بیمهای در اپلیکیشن «دیدار»، حضوری پررنگ و اثرگذار داشت.
در طول برگزاری نمایشگاه، غرفه بیمه دی میزبان مدیران ارشد بنگاهها، سازمانها و نهادهای بزرگ کشور بود و نشستهای متعددی با هدف توسعه همکاریهای مشترک برگزار شد. همچنین دکتر هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، در آیین افتتاحیه این رویداد طی سخنرانی خود بر نقش کلیدی صنعت بیمه در تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: صنعت بیمه بهعنوان رکن اعتمادساز در اقتصاد، امکان سرمایهگذاری در پروژههای سبز و هوشمند را فراهم میآورد و بدون پوشش ریسک، توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات بیمه دی در مسیر نوآوری و پایداری افزود: این شرکت با چهار محور اصلی شامل ارتقای توانگری مالی، تحول دیجیتال، افزایش نرخ بازده سرمایهگذاری و تمرکز بر خدمات پس از فروش، جایگاه خود را بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو صنعت بیمه تثبیت کرده است.
بیمه دی با معرفی خدمات متنوع در رشتههای بیمهای از جمله درمان، مسئولیت، مهندسی و خودرو و با تکیه بر اپلیکیشن «دیدار» که تاکنون بیش از یک میلیون کاربر دارد، توانست توجه بازدیدکنندگان و کارشناسان حوزههای مختلف را به خود جلب کند.
کسب عنوان «غرفه برتر» در این نمایشگاه، نشانهای از موفقیت بیمه دی در حرکت بهسوی بیمه هوشمند، پایدار و همگام با نیازهای جامعه امروز است.