آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید خودروهای وارداتی
امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی در بانک ایران زمین فراهم است.
به گزارش ایلنا؛ به نقل از روابط عمومی متقاصیان گرامی میتوانند از ۲۷ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان خودرو وارداتی در حساب خود مسدود کنند.
مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.