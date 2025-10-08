صف، کاغذ، امضا و هزاران مانع دیگر که نئوبانکها از سر راه برداشتند
از اوایل قرن بیستویکم، تکنولوژی با شتابی خیرهکننده به تاروپود زندگیمان نفوذ کرد و روزمرهها را از بنیان دگرگون ساخت. به عنوان مثال، دیگر مثل گذشته نیازی به ساعتها انتظار در ترافیک برای رسیدن به محل کار نیست؛ با چند کلیک، تاکسی آنلاین آماده است تا ما را به مقصد برساند.
خریدهای روزانه که زمانی نیازمند گشتوگذار در بازارها بود، حالا با چند لمس روی صفحه گوشی به در خانه میرسد. حتی نیازهای جدیدی مثل مدیریت مالی یا سرمایهگذاری با یک اپلیکیشن حالا بخشی از زندگی مدرن شدهاند. در این میان، بانکداری بیش از همه طعم این انقلاب دیجیتال را چشیده است. دیگر نیازی به ایستادن در صفهای طولانی بانک یا پر کردن فرمهای کاغذی نیست؛ از انتقال پول تا دریافت وام، به راحتی و آنلاین قابل انجام است. در این گزارش، ما بهطور خاص تحولات اکوسیستم بانکداری را زیر ذرهبین میبریم و بررسی میکنیم که چطور نئوبانکها با حذف شعبههای فیزیکی و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، خدمات مالی را سریعتر، مقرونبهصرفهتر و در دسترستر از همیشه کردهاند.
پاسخی به نیازهای مدرن
یکی از انواع نوآوری، حذف فرآیندهای پیچیده از سیستمهای قدیمی و سرعت دادن به فرایندهاست، این نوآوری در نئوبانکها قابل مشاهده است. تمرکز بر ارائه خدمات بر بستر آنلاین، هزینهها را کاهش میدهد و دسترسیها را آسان میکند. یکی از کلیدیترین نیازهایی که نئوبانکها برآورده میکنند بازکردن حساب بدون حضور فیزیکی، بدون ماندن در صفهای طولانی و بدون هزینه، تنها با چند کلیک در اپلیکیشن. این ویژگی فرصتی را فراهم کرده تا هر شخصی در هر مکان و هر ساعتی بهراحتی حساب بانکی خود را باز کنند. مثلا در حالی که نیمهشب، روی کاناپه خود دراز کشیدهاید، میتوانید در یک بانک تمام دیجیتال حساب باز کنید.
علاوه بر بازکردن حساب که ابتداییترین نیاز است، نئوبانکها سایر امور بانکی را هم با روشهای خلاقانه و در فرایندی ساده ارائه میدهند. برای مثال دریافت وام کار خیلی راحتی به نظر نمیرسد اما نئوبانکها این فرایند را هم ساده کردهاند برای مثال بلو بدون دریافت ضامن و وثیقه و تنها بر اساس میانگین موجودی حساب، وام نقدی ارائه میدهد. راحتی دریافت وام از بلو تجربه خوبی برای کاربران فراهم کرده، به خصوص کسانی که به نقدینگی فوری نیاز دارند.
نئوبانکها شعبه ندارند و همه خدمات خود را به صورت آنلاین ارائه میدهند در نتیجه هزینه عملیاتی کمتری دارند و میتوانند تعداد سرویسهای رایگان خود را بیشتر کنند. برای مثال بلوبانک سامان خدماتی مثل باز کردن حساب، دریافت اولین بلوکارت، پیامکهای واریز و برداشت، تغییر اطلاعات آدرس و شماره همراه، مسدود کردن موقت یا دائم حساب، رفع مسدودیت حساب و ... را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد.
پشتیبانی ۲۴ ساعته و ارائه سرویس پایدار از دیگر ویژگیهای نئوبانکها است تا برای پشتیبانی و ارائه سرویس هیچ جای نگرانی برای کاربران باقی نماند. نئوبانکها همچنین ارائه خدمات نوآورانه را هدف قرار دادهاند برای مثال بلو با ارائه خدماتی مثل باکس پسانداز و بیگباکس تلاش کرده تا فرایند پسانداز به صورت کوتاهمدت یا بلندمدت در سریعتری زمان ممکن به کاربران ارائه دهد؛ یا با ارائه گزارش مالی لیست کامل تراکنشها بهصورت شفاف و دستهبندیشده نمایش داده میشوند و به کاربران کمک میکند تا درک بهتری از خرج مخارج خود داشته باشند. بلو با ارائه این دو سرویس تلاش کرده تا خدمات شخصیسازی شدهای برای مدیریت پول و پسانداز در اختیار کاربران خود قرار دهد.
همینطور نئوبانکها با ارائه ایدههای جذاب و نو، کاربران زیادی را به خود جذب میکنند. بهعنوان مثال، بلوبانک سامان پس از برگزاری چندین کمپین موفق، اکنون کمپین «با یک دعوت میلیاردر شو» را طراحی و اجرا کرده که با استقبال زیادی روبهرو شده است. در این کمپین که تا ۲ آبانماه ۱۴۰۴ ادامه دارد، کاربران با هر دعوت موفق از دوستان یا اعضای خانواده به بلو یا بلوجونیور، در قرعهکشی روزانه جایزه یک میلیارد تومانی شرکت میکنند. اولین قرعهکشی این کمپین نیز بهصورت لایو از پلتفرمهای بلو و بلوجونیور پخش شد که ۷ نفر برنده از شهرهای مختلف معرفی شدند و جایزه یک میلیارد تومانی خود را دریافت کردند.
علاوه بر این، امنیت یکی از پایههای مهم در پلتفرمها مخصوصا نئوبانکهاست. بلو ارائه قابلیتهایی مانند رمز تراکنش، مسدودسازی موقت یا دائمی کارت، مدیریت دستگاهها، ورود بایومتریک (اثر انگشت یا چهره)، تغییر سریع رمز عبور و رمز کارت و ... لایههای امنیتی حساب کاربران را بیشتر کرده است.
یکی دیگر از اقدامات بلو، اولویت قراردادن کودکان و نوجوانان در آموختن سواد مالی است، بلوجونیور با همین هدف شروع به کار کرد و فرصت تجربه واقعی خرج کردن پول یا پسانداز را برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ ساله فراهم کرده است تا مدیریت درست پول و دارایی را از سنین پایین یادبگیرند.
نئوبانکها آمدهاند تا فاصله میان انتظارات جدید کاربران و خدمات بانکداری را کمتر کنند؛ تجربهای سریع، شفاف و همیشهدردسترس. بلو با در نظر گرفتن همین دغدغهها و با ارائه خدمات ساده و خلاقانه امروزه مورد اعتماد ۱۶ میلیون کاربر است.