مدیرعامل شرکت بیمه دی:
تحول دیجیتال در بیمه دی حوزه فعالیت نمایندگان را گسترش داده است
مدیر عامل شرکت بیمه دی در نشست روسای انجمنهای صنفی نمایندگان این شرکت با اشاره به نقش اثرگذار نمایندگان در معرفی برند و محصولات بیمه دی به جامعه، اظهار داشت: نمایندگان، بخش جداییناپذیر از بدنه سازمان هستند.
ایلنا، هادی عبداللهی مدیر عامل شرکت بیمه دی گفت: نمایندگان همواره نقش محوری در تقویت برند و رضایتمندی مشتریان ایفا میکنند.
وی در ادامه با ابراز خرسندی از تعامل روزافزون ستاد و شبکه فروش در بیمه دی، این همافزایی را عامل کلیدی موفقیت شرکت در فروش و خدمات پس از فروش دانست.
ارائه خدمات بر بستر دیجیتال ضرورتی اجتناب ناپذیر است
مدیر عامل شرکت بیمه دی با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در فضای کنونی کسبوکار، گفت: حرکت بهسوی ارائه خدمات بر بسترهای الکترونیکی دیگر یک انتخاب یا اقدام نمایشی نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
عبداللهی اظهار داشت: بیمه دی نیز با راهاندازی سوپراپلیکیشن «دِیدار» گامهای مؤثری در این مسیر برداشته و موفق به افزایش رضایت بیمهگذاران و گسترش حوزه فعالیت نمایندگان در وسعت بیشتر شده است.
وی گفت: این مسیر باید با قوت و قدرت ادامه پیدا کند تا ضمن تسهیل در خدمات بیمه ای به مشتریان رضایتمندی آنان را به همراه داشته باشیم.
در این نشست که با حضور معاونان، مدیران فنی، مالی، حقوقی، تحول دیجیتال، شعبه دیجیتال و مدیرکل حراست برگزار شد راهکارهای توسعه همکاری میان ستاد مرکزی و شبکه فروش، و نیز تقویت حضور بیمه دی در عرصه دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست تصمیمات مهم و راهبردی در حوزههای دیجیتال، فنی، حقوقی و مالی با هدف ارتقای عملکرد و بهبود هماهنگی میان بخشهای مختلف شرکت اتخاذ شد.