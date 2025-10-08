خبرگزاری کار ایران
تقدیر بانک ایران‌زمین از دارنده مدال المپیاد جهانی نجوم
کد خبر : 1697280
بانک ایران‌زمین در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و حمایت از نخبگان علمی کشور، از ارشیا میرشمسی نخبه جوان و دارنده مدال المپیاد جهانی نجوم تقدیر کرد.

ایلنا: این مراسم در مجموعه استعدادهای درخشان شهید هاشمی‌نژاد مشهد و در حضور مدیران شعب منطقه استان‌های شرق کشور برگزار شد. این اقدام در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بانک ایران‌زمین و با هدف تقدیر از سرمایه‌های انسانی و علمی کشور انجام گرفت.

در این دیدار غلامرضا رخشانی مدیر شعب منطقه استان‌های شرق کشور با اشاره به توانمندی‌های جوانان ایرانی، وجود سرمایه‌های انسانی جوان در این سرزمین و به‌ ویژه استان خراسان رضوی را مایه افتخار و سربلندی کشور دانست و بانک ایران‌ زمین را حامی و همراه همیشگی فرهیختگان این مرز و بوم معرفی کرد.

رخشانی در ادامه تأکید کرد: حمایت از استعدادهای علمی، سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است و بانک ایران‌ زمین همواره تلاش کرده است تا با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، در مسیر رشد و تعالی نسل جوان گام بردارد.

 

