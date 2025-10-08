ایلنا: این مراسم در مجموعه استعدادهای درخشان شهید هاشمی‌نژاد مشهد و در حضور مدیران شعب منطقه استان‌های شرق کشور برگزار شد. این اقدام در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بانک ایران‌زمین و با هدف تقدیر از سرمایه‌های انسانی و علمی کشور انجام گرفت.

در این دیدار غلامرضا رخشانی مدیر شعب منطقه استان‌های شرق کشور با اشاره به توانمندی‌های جوانان ایرانی، وجود سرمایه‌های انسانی جوان در این سرزمین و به‌ ویژه استان خراسان رضوی را مایه افتخار و سربلندی کشور دانست و بانک ایران‌ زمین را حامی و همراه همیشگی فرهیختگان این مرز و بوم معرفی کرد.

رخشانی در ادامه تأکید کرد: حمایت از استعدادهای علمی، سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است و بانک ایران‌ زمین همواره تلاش کرده است تا با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، در مسیر رشد و تعالی نسل جوان گام بردارد.

