تاجگردون در جلسه شورای مدیران بیمه دی :
بیمه دی در کنار خدمت به خانواده ایثارگران، الگویی موفق برای صنعت بیمه کشور است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد بیمه دی، این شرکت را یکی از موفقترین بازیگران صنعت بیمه دانست که توانسته علاوه بر ایفای نقش اصلی خود در خدمترسانی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران، در عرصه حرفهای نیز جایگاه برجستهای کسب کند.
شورای مدیران این شرکت، میزبان غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و دکتر ملکمحمد نجفی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران بود. شورای مدیران بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی بهصورت حضوری و مدیران شعب سراسر کشور بهصورت برخط برگزار شد.
*بیمه دی؛ نمونهای موفق در صنعت بیمه*
غلامرضا تاجگردون در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد بیمه دی گفت: آمار و ارقام نشاندهنده روند رو به رشد این شرکت است. خوشحالیم که بیمه دی توانسته علاوه بر رسالت اصلی خود در خدمترسانی به خانواده شهدا و ایثارگران، در حوزه حرفهای نیز بهعنوان یکی از موفقترین شرکتهای بیمه کشور مطرح شود.
وی افزود: تقویت شبکه فروش و توسعه شعب، عاملی کلیدی در ارتقای برند و جایگاه شرکتهای بیمه است و بیمه دی میتواند با تمرکز بر این حوزه، نقشآفرینی مؤثرتری در صنعت بیمه داشته باشد.
*برنامههای راهبردی بیمه دی*
در ادامه هادی عبداللهی مدیرعامل بیمه دی ضمن خوشآمدگویی به میهمانان، از تلاشهای غلامرضا تاجگردون در سال گذشته و در مجلس شورای اسلامی برای حذف عوارض نادرست بر حق بیمه شخص ثالث قدردانی کرد و افزود: آقای تاجگردون در کمیسیون تلفیق بودجه سال گذشته خدمتی بزرگ به صنعت بیمه انجام دادند و آن، حذف عوارض نادرستی بود که سالها بر حق بیمه شخص ثالث تحمیل میشد. عوارضی که شرکتهای بیمه موظف بودند به سایر نهادها پرداخت کنند و این در حالی است که بیمه شخص ثالث با توجه به ضریب خسارت بالای خود، در زمره بیمهنامههای سودآور قرار نمیگیرد.
به نمایندگی از شرکت بیمه دی و جامعه بیمهای کشور، از این درایت و همراهی ارزشمند آقای تاجگردون در حمایت از صنعت بیمه صمیمانه قدردانی میکنم.
وی با اشاره به اهداف کلان بیمه دی شامل «افزایش سهم بازار، تحول دیجیتال، ارتقای تجربه مشتریان، توسعه شبکه فروش، بهبود بهرهوری و تقویت برند» تصریح کرد: از ابتدای سال جاری و بر اساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه دی برای نخستین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور، در شاخص فروش و سهم بازار در جایگاهی بالاتر از سایر شرکت های بیمه قرار گرفته و با عنوان برترین شرکت صنعت بیمه شناخته شد به نحوی که حدود ۲۰ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است.
*ارتقای توانگری و تحول دیجیتال*
مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه اهداف کلیدی سال ۱۴۰۴ شامل افزایش توانگری مالی، توسعه کسبوکار با رویکرد دیجیتال و ارتقای بازدهی سرمایهگذاری است، افزود: اپلیکیشن دیدار در حال تبدیل به یک سوپراپلیکیشن است و بهزودی با دریافت مجوز های مربوطه، بهعنوان نخستین درگاه پرداخت اختصاصی در صنعت بیمه معرفی خواهد شد. این اپلیکیشن هماکنون بیش از یک میلیون کاربر فعال دارد که در نوع خود کمنظیر است.
وی خاطرنشان کرد: بیمه دی از سال ۱۳۹۹ تاکنون توانسته رتبه توانگری خود را در سطح یک حفظ کند. همچنین در ماههای ابتدایی سال جاری، حق بیمهای بیش از کل سال گذشته محقق کردهایم که نشان از روند روبهرشد شرکت دارد.
*قدردانی بنیاد شهید از عملکرد بیمه دی*
در بخش دیگری از نشست، ملکمحمد نجفی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به آمار و دستاوردهای بیمه دی اظهار کرد: عملکرد این شرکت بیانگر تلاش متمرکز و فشرده مدیران و کارکنان در ستاد و شعب است. از طرف مهندس سعید اوحدی مقام محترم معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، از اقدامات بیمه دی در جهت تکریم و خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران سپاسگزاری میکنم.»
*تعهد به اهداف کلان و خدمترسانی*
در پایان این نشست، مدیرعامل بیمه دی با تأکید بر نقشآفرینی شرکتهای بیمه در تحقق اهداف کلان کشور گفت: موفقیتهای اخیر نقطه پایان نیست و تحقق کامل بودجه سال جاری، وصول مطالبات و ارتقای سطح خدمات در اولویت همه همکاران قرار دارد.
گفتنی است در حاشیه این برنامه، تاجگردون و نجفی از مرکز ارتباط با مشتریان بیمه دی بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به بیمهگذاران قرار گرفتند.