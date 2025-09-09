خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از مزایای «بیمه تحصیل فرزندان» بیمه ملت چه می‌دانیم؟

از مزایای «بیمه تحصیل فرزندان» بیمه ملت چه می‌دانیم؟
کد خبر : 1684000
لینک کوتاه کپی شد.

«بیمه تحصیل فرزندان» یکی از طرح‌های ویژه بیمه ملت است که با هدف تأمین هزینه‌های تحصیلی و دانشگاهی فرزندان و کاهش دغدغه‌های والدین طراحی شده است.

به گزارش ایلنا؛ این بیمه‌نامه به خانواده‌ها امکان می‌دهد با پرداخت حق‌بیمه متناسب با توان مالی خود و در بازه‌های زمانی مشخص، علاوه بر برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای از محل پس‌انداز، سرمایه‌ای مطمئن برای آینده تحصیلی فرزندان ایجاد کنند.

از جمله مزایای این طرح می‌توان به پس‌انداز هدفمند برای هزینه‌های دانشگاهی، آموزش سواد مالی، دریافت سود تضمینی سالیانه مطابق با آیین‌نامه مصوب بیمه مرکزی، انعطاف‌پذیری در نحوه پرداخت حق‌بیمه، بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای، امکان دریافت وام از محل اندوخته بدون نیاز به ضامن و وثایق ملکی، معافیت از مالیات بر درآمد و ارث، بهره‌مندی از کارت اعتباری بیمه ملت (هوده کارت) اشاره کرد.

«بیمه‌نامه تحصیل فرزندان» بیمه ملت علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی برای تحصیل فرزندان، آرامش خاطر خانواده‌ها را نیز تضمین می‌کند تا حتی در همه حال، آینده تحصیلی فرزندان محفوظ بماند.

برای کسی که اطلاعات بیشتر نیاز دارد، می‌توانید به سایت بیمه ملت مراجعه کنید و یا با شماره  96607000-021 تماس حاصل نمایید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی