به گزارش ایلنا؛ این بیمه‌نامه به خانواده‌ها امکان می‌دهد با پرداخت حق‌بیمه متناسب با توان مالی خود و در بازه‌های زمانی مشخص، علاوه بر برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای از محل پس‌انداز، سرمایه‌ای مطمئن برای آینده تحصیلی فرزندان ایجاد کنند.

از جمله مزایای این طرح می‌توان به پس‌انداز هدفمند برای هزینه‌های دانشگاهی، آموزش سواد مالی، دریافت سود تضمینی سالیانه مطابق با آیین‌نامه مصوب بیمه مرکزی، انعطاف‌پذیری در نحوه پرداخت حق‌بیمه، بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای، امکان دریافت وام از محل اندوخته بدون نیاز به ضامن و وثایق ملکی، معافیت از مالیات بر درآمد و ارث، بهره‌مندی از کارت اعتباری بیمه ملت (هوده کارت) اشاره کرد.

«بیمه‌نامه تحصیل فرزندان» بیمه ملت علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی برای تحصیل فرزندان، آرامش خاطر خانواده‌ها را نیز تضمین می‌کند تا حتی در همه حال، آینده تحصیلی فرزندان محفوظ بماند.

برای کسی که اطلاعات بیشتر نیاز دارد، می‌توانید به سایت بیمه ملت مراجعه کنید و یا با شماره 96607000-021 تماس حاصل نمایید.

