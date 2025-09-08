برگزاری چهارمین نشست شورای معاونان و مدیران بیمه ملت
فرهادیپور: بیمه ملت با تمرکز بر رضایتمندی مشتریان، مسیر توسعه پایدار و افزایش سهم بازار را دنبال میکند
چهارمین نشست شورای معاونان و مدیران بیمه ملت در دوره فعالیت هیأتمدیره جدید این شرکت با هدف بررسی راهکارهای توسعه سهم بازار، افزایش خدمترسانی و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمدرضا فرهادیپور، سرپرست و نایبرئیس هیأتمدیره، محمدتقی چراغی، دبیر و عضو هیأتمدیره و همچنین معاونان و مدیران شرکت تشکیل شد، بر ضرورت دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای بهرهوری و افزایش سهم بازار این شرکت تأکید شد.
فرهادیپور در سخنان خود با تأکید بر نقش نوآوری در خدمترسانی به بیمهگزاران اظهار داشت: حرکت به سمت خدمات نوین و بهرهگیری از فناوریهای روز، پیششرط جلب اعتماد بیمهگزاران و تقویت جایگاه بیمه ملت در بازار است.
وی ارتقای کارآمدی سازمانی و افزایش کیفیت خدمات را دو محور اصلی فعالیتهای پیشِروی شرکت عنوان کرد و افزود: بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای بیمه ملت میتواند زمینهساز توسعه محصولات جدید و ارتقای سطح خدمترسانی شود.
سرپرست شرکت بیمه ملت بر افزایش سهم بازار و همچنین ارتقای بهرهوری شعب استانی و تقویت جایگاه آنها در شبکه فروش تأکید کرد و افزود: بیمه ملت میتواند با اتکا به پتانسیلها و ظرفیتهای منطقهای و تمرکز بر نیازهای متنوع بیمهگزاران در سراسر کشور، مسیر رشد پایدار خود را دنبال کند.
گفتنی است در این نشست و بر اساس روند جلسات گذشته، گزارشهای عملکردی در حوزههای مختلف مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.