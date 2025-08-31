قدم اول توسعه خدمات دیجیتال در بیمه آسیا

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه آسیا، در این مراسم مجتبی حیدری، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا ضمن خیرمقدم به خبرنگاران اظهار داشت:رونمایی از سامانه فروش برخط بیمه آسیا در رشته های آتش سوزی و عمر و حوادث، قدم اول بیمه آسیا توسعه خدمات دیجیتال است که امیدواریم موجب افزایش سطح دسترسی مردم به بیمه شود.

مدیر عامل بیمه آسیا با تأکید بر فراهم کردن بستر لازم برای سایر رشته های بیمه ای علاوه بر رشته های درمان و اتومبیل اظهار داشت: تلاش ما این است که با حفظ شرایط موجود و بهینه در رشته های اتومبیل و درمان، سهم سایر رشته ها را نیز به صورت متوازن توسعه دهیم.

لینک سامانه فروش برخط https://online-li.bimehasia.ir

