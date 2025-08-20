رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای مدیران بیمه دی کشور:
خدمات درمانی بیمه دی یکی از شاخص های مهم جامعه ایثارگری در دریافت خدمت از حاکمیت است
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در جلسه شورای مدیران شرکت بیمه دی، ضمن تقدیر از عملکرد این شرکت در حوزه خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، تأکید کرد: بیمه دی علاوه بر الزامات اقتصادی و سودآوری، وظیفهای ذاتی در خدمترسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران دارد و موفقیتهای اخیر نشان میدهد که در ایجاد توازن میان این دو مأموریت بهخوبی عمل کرده است.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بازدید از شرکت بیمه دی و استماع گزارش عملکرد این مجموعه، با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان این شرکت گفت: بیمه دی در جامعه با خدمات بیمه درمان خود شناخته میشود و با اتکا به تجربه مدیریتی، جوانگرایی و استراتژی تحول دیجیتال توانسته در مسیر توسعه صنعت بیمه و ارتقای رفاه اجتماعی به جایگاه شایستهای دست یابد.
وی با اشاره به سوابق مدیریتی هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی در بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی کشور به ویژه حوزه توسعه و نظارت بیمهای و همراهی دکتر اوحدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: انتظار میرود با چنین ظرفیتهایی، توسعه صنعت بیمه بیش از پیش شتاب گیرد. گزارشهای دریافتی از کمیسیون اقتصادی نشان میدهد چالشهای پیشروی بیمه دی همراستا با چالشهای کلان صنعت است که راهکارها و مسیرهای طی شده برای حل آنها در بیمه دی نشان از درک درست مدیریت شرکت از شرایط موجود دارد. که می تواند الگویی برای سایر شرکت های بیمه ای و بنگاه های اقتصادی کشور باشد.
حسینی صنعت بیمه را پیشران رفاه اجتماعی دانست و تصریح کرد: هرچه سطح درآمد سرانه در جوامع بالاتر میرود، خدمات بیمهای نیز ارتقا پیدا میکند. بیمه دی با فلسفه وجودی خود که خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است، نقشی محوری در ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی ایفا میکند. این شرکت از یک سو به عنوان یک بنگاه اقتصادی موظف به سودآوری و رعایت الزامات بازار سرمایه است و از سوی دیگر وظیفه ذاتی خدمترسانی به جامعه هدف خود را بر عهده دارد؛ و توازن میان این دو مأموریت نشاندهنده موفقیت بیمه دی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، استراتژی دیجیتال شدن بیمه دی را اقدامی هوشمندانه توصیف کرد و گفت: بیمه دی با تأسیس شرکت دانشبنیان توسعه انفورماتیک دی (تاد) و حرکت به سمت ارزیابی دیجیتال، آیندهای روشن در تحول خدمات بیمهای رقم خواهد زد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سطح توانگری شرکت بیمه دی تاکید کرد: شرکت بیمه دی با اقدامات زیرساختی مناسب و اندیشه تحول گرا توانسته تحولات اساسی را در این شرکت انجام دهد و با افزایش میزان توانگری، علاوه بر حوزه درمان، می تواند در سایر بخش های اقتصادی به پوشش ریسک ها و سرمایه گذاری بپردازد و نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا کند.
در ادامه این نشست، مدیرعامل بیمه دی نیز با اشاره به دستاوردهای شرکت گفت: بیمه دی به عنوان نخستین شرکت در صنعت بیمه وارد فرابورس شد و در بسیاری از موضوعات درصدر قرار دارد، این شرکت توانست در چهار ماه ابتدایی سال جاری بر اساس گزارش بیمه مرکزی، رتبه نخست سهم از بازار و شاخص فروش را به دست آورد؛ موفقیتی که سالها هیچ بیمه غیردولتی آن را به دست نیاورده بود.
عبداللهی افزود: بیمه دی امروز با حدود ۴ میلیون بیمهشده و ۱۳ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد، بزرگترین ارائهدهنده خدمات درمانی در صنعت بیمه کشور است. از این میان، بیش از یکمیلیون و ۶۰۰ هزار نفر خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران هستند که بیمه دی افتخار خدمترسانی به آنان را دارد.
وی همچنین به اقدام این شرکت در جریان «جنگ ۱۲ روزه» اشاره کرد و گفت: بیمه دی از نخستین ساعات این رخداد، تمامی آسیبدیدگان را بدون فرانشیز تحت پوشش قرار داد و با تخصیص اعتبار به مراکز درمانی، بهویژه داروخانهها و بیمارستانهای کشور، شرایطی فراهم کرد تا هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
دکتر حسینی در ادامه این نشست، از مرکز ارتباط بیمه دی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت برنامهریزی و بودجه و همچنین مدیریت تحول دیجیتال شرکت بازدید به عمل آورد و در جریان اقدامات و پروژههای نوین این حوزهها قرار گرفت.