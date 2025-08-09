امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت نام محصولات «سایپا» در بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ مشتریان این بانک به منظور انجام مراحل خرید خودرو ازشرکت « سایپا» می توانند با مراجعه به شعب این بانک و یا به صورت غیرحضوری از طریق پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی به نشانی https://ib.bki.ir/pid186.lmx نسبت به وکالتی کردن حساب اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان شرکت در طرح پیش فروش محصولات شرکت سایپا تا پایان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه می توانند با بلوکه کردن مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند.

این گزارش می افزاید: برای استفاده از این خدمت بانک کشاورزی، داشتن شماره حساب نزد این بانک کافی است و نیازی به فعالسازی اینترنت بانک و یا همراه بانک نیست. همچنین امکان افتتاح حساب به صورت غیر حضوری از طریق اپلیکیشن باران بانک کشاورزی به نشانی https://bki.ir/baran فراهم است.

انتهای پیام/