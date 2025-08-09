خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت نام محصولات «سایپا» در بانک کشاورزی

امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت نام محصولات «سایپا» در بانک کشاورزی
کد خبر : 1672203
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و برخط بانک کشاورزی، امکان وکالتی کردن حساب برای شرکت در طرح پیش فروش محصولات شرکت سایپا از روز شنبه ۱۸ مرداد ماه تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه در این بانک فراهم شده است.

 به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک کشاورزی؛  مشتریان این بانک به منظور انجام مراحل خرید خودرو ازشرکت « سایپا» می توانند با مراجعه به شعب این بانک و یا به صورت غیرحضوری از طریق پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی به نشانی https://ib.bki.ir/pid186.lmx نسبت به وکالتی کردن حساب اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان شرکت در طرح پیش فروش محصولات شرکت سایپا  تا پایان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه  می توانند با بلوکه کردن مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند.

این گزارش می افزاید: برای استفاده از این خدمت بانک کشاورزی، داشتن شماره حساب نزد این بانک کافی است و نیازی به فعالسازی اینترنت بانک و یا همراه بانک نیست. همچنین امکان افتتاح حساب به صورت غیر حضوری از طریق اپلیکیشن باران بانک کشاورزی به نشانی  https://bki.ir/baran فراهم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور