احیای ۹۰ پروژه تولیدی راکد، در سه ماهه نخست سال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ احیای این طرح ها از طریق تأمین مالی به مبلغی افزون بر ۶۵۳۱ میلیارد ریال انجام شده و اقدامات متعددی در این فرآیند صورت گرفته است که شامل بخشودگی جرائم وجه التزام، تمدید تسهیلات، رفع مشکلات مربوط به پرداخت اقساط، تخصیص تسهیلات تکمیلی و انجام سایر اقدامات قانونی و مالی بوده است.

این گزارش می‌افزاید: در شرایطی که ۸۱ درصد مطالبات غیر جاری بانک کشاورزی مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی است، این بانک در حمایت از فعالان این بخش، توسعه پایدار اقتصادی، امنیت غذایی و بهبود معیشت هموطنان، تلاش می کند تا شرایط فعالسازی مجدد طرح های تولیدی راکد و نیمه تمام بخش کشاورزی و صنایع وابسته را فراهم کند.

شایان ذکر است، بازگشت طرح‌های راکد اقتصادی به چرخه تولید، علاوه بر افزایش ظرفیت ‌های تولیدی و رشد بهره وری منابع موجود، به ایجاد و حفظ اشتغال و بهبود زنجیره تأمین و توزیع کالاها منجر شده و از این رهگذر، فرصت های سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی، زمینه ‌ساز رشد پایدار و متوازن اقتصادی خواهد شد.

