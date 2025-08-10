محمدرضا فرهادی‌پور، سرپرست شرکت بیمه ملت، با اعلام این خبر به اهمیت مشارکت این شرکت در حمایت از زائران اشاره کرد و افزود: بیمه ملت افتخار دارد که همراه زائران پیاده امام رضا (ع) باشد و با ارائه پوشش‌های جامع بیمه‌ای، آرامش خاطر و امنیت بیشتری برای آنان فراهم کند. هدف ما ارائه خدماتی مطلوب است تا زائران در مسیر معنوی خود با اطمینان خاطر به ادامه سفر بپردازند.

وی ادامه داد: تدارکات لازم برای پوشش‌دهی زائران پیاده اندیشیده شده و تلاش صورت گرفته تا زائران بدون دغدغه از برکات سفر معنوی خود بهره‌مند شوند.

همچنین حسین رضایی، سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره جزئیات این طرح اظهار کرد: با تمهیدات انجام‌شده، زائران پیاده در دهه آخر صفر امسال با پرداخت مبلغ ۵۲ هزار تومان بیمه می‌شوند. بر اساس قرارداد بین جمعیت خدمتگزار و بیمه ملت، بیمه‌نامه زائرانی که هنگام ثبت‌نام درخواست بیمه خود را تکمیل کرده‌اند، به‌صورت آنلاین صادر خواهد شد.

وی همچنین از همه افرادی که قصد تشرف پیاده به مشهد مقدس را دارند، چه به صورت انفرادی و چه کاروانی، خواست تا با مراجعه به سایت جمعیت خدمتگزار و تکمیل بخش بیمه سفر، از این خدمات بهره‌مند شوند.

گفتنی است طی این قرارداد و در صورت بروز حادثه کلیه خدمات بیمه شامل حوادث، هزینه پزشکی، نقص عضو، از کار افتادگی و فوت تحت پوشش قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/