خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل بیمه دی به مناسبت روز خبرنگار

پیام مدیرعامل بیمه دی به مناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671427
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بیمه‌ دی در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد ، روز خبرنگار را تبریک گفت .

به گزارش ایلنا، هادی عبداللهی، مدیرعامل شرکت بیمه دی  در این پیام آورده است : 

 

 *ن والقلم و ما یسطرون* 

در روزگاری  که وقایع با سرعت  خیره کننده ای به وقوع می پیوندند و ابزارهای مختلفی،  انبوهی از اطلاعات ، نظرات و باورها را با نیات مثبت و منفی در جوامع و اذهان  توسط افرادی روایت می کنند و در صدد تحمیل نظر  یا تحصیل منافع هستند ، قلم فرسایی دقیق ،  همراه با صداقت ، سرعت و درستی  عملی پیامبرگونه است که آگاهی بشر را در ظلمات روایتها به همراه دارد. خبرنگارانی که شرافت را با قلم ،  تخصص و انسانیت گره زده اند و  تکثیر آگاهی و تبیین حقیقت  را باور دارند و در این مسیر زر و زور ، منافع و مطامع ، ترس و تردید نمی شناسند، روشنایی بخش هستند.

اینجانب روز ۱۷ مرداد که مصادف با سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی است  را به همه خبرنگاران شرافتمند ، اندیشمند و تلاشگر تبریک عرض می کنم و در مسیر روشن نور ، آگاهی و مبارزه با جهل برایشان موفقیت و ثبات قدم آرزومندم .

جا دارد تبریک ویژه ای نیز  به خبرنگاران و همکاران رسانه های  تخصصی جهاد اقتصادی علی الخصوص صنعت  بیمه داشته باشم که با قلم  خود باعث  ترویج و ارتقای  فرهنگ بیمه در کشور  و معرفی ظرفیت های بیمه ای برای  کاهش ریسک های اقتصادی  شده اند .

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور