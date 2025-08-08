پیام مدیرعامل بیمه دی به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا، هادی عبداللهی، مدیرعامل شرکت بیمه دی در این پیام آورده است :

*ن والقلم و ما یسطرون*

در روزگاری که وقایع با سرعت خیره کننده ای به وقوع می پیوندند و ابزارهای مختلفی، انبوهی از اطلاعات ، نظرات و باورها را با نیات مثبت و منفی در جوامع و اذهان توسط افرادی روایت می کنند و در صدد تحمیل نظر یا تحصیل منافع هستند ، قلم فرسایی دقیق ، همراه با صداقت ، سرعت و درستی عملی پیامبرگونه است که آگاهی بشر را در ظلمات روایتها به همراه دارد. خبرنگارانی که شرافت را با قلم ، تخصص و انسانیت گره زده اند و تکثیر آگاهی و تبیین حقیقت را باور دارند و در این مسیر زر و زور ، منافع و مطامع ، ترس و تردید نمی شناسند، روشنایی بخش هستند.

اینجانب روز ۱۷ مرداد که مصادف با سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی است را به همه خبرنگاران شرافتمند ، اندیشمند و تلاشگر تبریک عرض می کنم و در مسیر روشن نور ، آگاهی و مبارزه با جهل برایشان موفقیت و ثبات قدم آرزومندم .

جا دارد تبریک ویژه ای نیز به خبرنگاران و همکاران رسانه های تخصصی جهاد اقتصادی علی الخصوص صنعت بیمه داشته باشم که با قلم خود باعث ترویج و ارتقای فرهنگ بیمه در کشور و معرفی ظرفیت های بیمه ای برای کاهش ریسک های اقتصادی شده اند .

