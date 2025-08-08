سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران در جزیره کیش:
بیمه دی در مسیر شفافیت، متعهد و در کنار اصحاب رسانه است
سخنگوی دولت در مراسم روز خبرنگار منطقه آزاد کیش گفت: نقش بیبدیل رسانه در رشد و توسعه صنعت بیمه، انکارناپذیر است. بیمه دی خود را متعهد میداند که در مسیر شفافیت، پاسخگویی و اطلاعرسانی مؤثر، همواره در کنار اصحاب رسانه باشد.».
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، در آستانه روز خبرنگار و به پاس قدردانی از تلاشهای ارزنده اصحاب رسانه، از سوی سازمان منطقه آزاد کیش مراسمی در روز چهارشنبه ۱۷ مردادماه با حضور جمعی از خبرنگاران، مدیران رسانهای، مهاجرانی سخنگوی دولت، کبیری مدیرعامل محترم سازمان، اسدپور مدیر بیمه دی شعبه کیش، در هتل آریا باستان جزیره کیش برگزار شد.
همچنین مهاجرانی ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از زحمات فعالان رسانهای، و تجلیل از خدمات بیمه دی در سطح جزیره کیش گفت:
«نقش بیبدیل رسانه در رشد و توسعه صنعت بیمه، انکارناپذیر است. بیمه دی خود را متعهد میداند که در مسیر شفافیت، پاسخگویی و اطلاعرسانی مؤثر، همواره در کنار اصحاب رسانه باشد.»
در ادامه این مراسم، کبیری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از خدمات بیمهای بیمه دی بعنوان شرکت بیمه پیشرو در صنعت بیمه یاد و تقدیر کرد.
در این مراسم از پوستر بیمه تکمیلی بیمه دی ویژه خبرنگاران در جزیره کیش، توسط سخنگوی دولت رو نمایی شد.