خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فینالیست‌های پنج وزن نخست کشتی فرنگی مشخص شدند

فینالیست‌های پنج وزن نخست کشتی فرنگی مشخص شدند
کد خبر : 1729332
لینک کوتاه کپی شد.

در رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، نفرات راه‌یافته به دیدار فینال پنج وزن نخست مشخص شدند و دیدارهای حساس برای کسب عنوان قهرمانی در جریان است.

به گزارش ایلنا، مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یادبود لقمان رضایی، مربی فقید، از صبح امروز در سالن ورزشی فنون شهر اهواز برگزار شد. پس از پایان دیدارهای نیمه‌نهایی، نفرات راه‌یافته به فینال به شرح زیر مشخص شدند:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، محمد حسینوند پناهی از خوزستان با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل کیانوش شمشیری از تهران به برتری رسید و مهدی کمالی از فارس با ضربه فنی ۱۰ بر ۱ برابر محمدرضا توکلیان (سهمیه) به پیروزی دست یافت. فینال این وزن بین محمدرضا توکلیان و محمد حسینوند پناهی برگزار خواهد شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمد عشیری از خوزستان با ضربه فنی ۶ بر صفر مقابل میلاد رضا نژاد (سهمیه) پیروز شد و پویا ناصرپور از خوزستان ۷ بر ۱ امیررضا ده بزرگی از فارس را شکست داد. دیدار فینال این وزن میان پویا ناصرپور و محمد عشیری برگزار می‌شود.

وزن ۶۳ کیلوگرم شاهد پیروزی رضا بهمنی (سهمیه) ۳ بر ۳ برابر علی حاجی وند از تهران و پیروزی میثم دلخانی از فارس ۵ بر ۲ مقابل عرفان جرکنی از تهران بود. فینال این وزن بین میثم دلخانی و رضا بهمنی برگزار خواهد شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی نوا از قم با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل محمد ناقوسی از خوزستان برنده شد و علی اسکو (سهمیه) ۹ بر ۱ امین کاویانی نژاد از خوزستان را شکست داد تا فینال بین امیرمهدی سعیدی نوا و علی اسکو برگزار شود.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، بهروز هدایت از کرمانشاه با نتیجه ۶ بر صفر امیرحسین نعمت زاد از قم را مغلوب کرد و محمدحسین استادمحمد معمار از تهران ۷ بر ۵ رسول گرمسیری از خوزستان را شکست داد. دیدار فینال این وزن میان بهروز هدایت و محمدحسین استادمحمد معمار برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری