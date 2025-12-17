به گزارش ایلنا، مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یادبود لقمان رضایی، مربی فقید، از صبح امروز در سالن ورزشی فنون شهر اهواز برگزار شد. پس از پایان دیدارهای نیمه‌نهایی، نفرات راه‌یافته به فینال به شرح زیر مشخص شدند:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، محمد حسینوند پناهی از خوزستان با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل کیانوش شمشیری از تهران به برتری رسید و مهدی کمالی از فارس با ضربه فنی ۱۰ بر ۱ برابر محمدرضا توکلیان (سهمیه) به پیروزی دست یافت. فینال این وزن بین محمدرضا توکلیان و محمد حسینوند پناهی برگزار خواهد شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمد عشیری از خوزستان با ضربه فنی ۶ بر صفر مقابل میلاد رضا نژاد (سهمیه) پیروز شد و پویا ناصرپور از خوزستان ۷ بر ۱ امیررضا ده بزرگی از فارس را شکست داد. دیدار فینال این وزن میان پویا ناصرپور و محمد عشیری برگزار می‌شود.

وزن ۶۳ کیلوگرم شاهد پیروزی رضا بهمنی (سهمیه) ۳ بر ۳ برابر علی حاجی وند از تهران و پیروزی میثم دلخانی از فارس ۵ بر ۲ مقابل عرفان جرکنی از تهران بود. فینال این وزن بین میثم دلخانی و رضا بهمنی برگزار خواهد شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی نوا از قم با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل محمد ناقوسی از خوزستان برنده شد و علی اسکو (سهمیه) ۹ بر ۱ امین کاویانی نژاد از خوزستان را شکست داد تا فینال بین امیرمهدی سعیدی نوا و علی اسکو برگزار شود.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، بهروز هدایت از کرمانشاه با نتیجه ۶ بر صفر امیرحسین نعمت زاد از قم را مغلوب کرد و محمدحسین استادمحمد معمار از تهران ۷ بر ۵ رسول گرمسیری از خوزستان را شکست داد. دیدار فینال این وزن میان بهروز هدایت و محمدحسین استادمحمد معمار برگزار می‌شود.

انتهای پیام/