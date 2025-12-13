تأکید بر گسترش همکاریهای مهارتی با صنعت نیشکر
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیشکر و صنایع جانبی :در جریان اجلاس سراسری رؤسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمیکاربردی که به میزبانی اهواز برگزار شد، دکتر محمد علیاکبری رئیس دانشگاه، به همراه جمعی از رؤسای واحدهای استانی از کشت و صنعت نیشکر دهخدا بازدید کرد.