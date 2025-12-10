به گزارش ایلنا از روابط‌ عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به گفته امین نصیریان، مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی، این دوره از مسابقات با هدف گسترش فرهنگ قرآنی در میان خانواده‌های نیشکر برگزار شد و میزبانی آن افتخار دیگری برای این مجموعه بود.

وی تأکید کرد: برای نخستین‌بار در چهار دوره گذشته، تمامی اعضای خانواده کارکنان شامل فرزندان و همسران آنان در کنار کارکنان شرکت‌ها در این رویداد حضور یافتند.



حجت‌الاسلام نعمت‌تبار دبیر چهارمین دوره مسابقات نیز با تشریح جزئیات رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات در ۶ مقطع مجزا طراحی و اجرا شد که شامل دو رده سنی برای فرزندان پسر و دختر، بخش همسران محترم کارکنان و بخش کارکنان بود. باتوجه‌به هر رده سنی، مشارکت‌کنندگان در ۵ رشته شامل حفظ، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ثبت‌نام و به رقابت پرداختند.



بر اساس اعلام کمیته فرهنگی، در بخش فرزندان پسر ۱۲۱ نفر، در بخش همسران کارکنان ۱۴۶ نفر و در بخش فرزندان دختر ۱۴۷ نفر شرکت داشتند. همچنین رقابت کارکنان با حضور ۱۹۳ نفر از شرکت‌های مختلف زیرمجموعه صنعت نیشکر در ۱۶ و ۱۷ آذرماه برگزار شد.



نتیجه نهایی این رقابت‌ها نشان داد که کشت و صنعت حکیم فارابی با کسب بیشترین امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت دعبل خزاعی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان تمامی بخش‌ها روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با حضور شخصیت‌های قرآنی، مقامات استانی و جمعی از خانواده‌های نیشکر در آمفی‌تئاتر شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار خواهد شد؛ آیینی که نقطه پایانی بر یکی از گسترده‌ترین رویدادهای فرهنگی صنعت نیشکر در سال جاری است.

