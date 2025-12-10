خبرگزاری کار ایران
چهارمین دوره مسابقات قرآنی نیشکر به پایان رسید / درخشش کشت و صنعت فارابی در رقابت‌های قرآنی/ هفت‌تپه و دعبل خزاعی جایگاه دوم و سوم را به دست آوردند

چهارمین دوره مسابقات قرآنی صنعت نیشکر، با مشارکت گسترده خانواده بزرگ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی به کار خود پایان داد؛ رقابتی معنوی که امسال با دامنه‌ای گسترده‌تر و حضور اعضای خانواده کارکنان، رنگ‌وبویی متفاوت از سال‌های گذشته داشت.

 به گزارش ایلنا از روابط‌ عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به گفته امین نصیریان، مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی، این دوره از مسابقات با هدف گسترش فرهنگ قرآنی در میان خانواده‌های نیشکر برگزار شد و میزبانی آن افتخار دیگری برای این مجموعه بود.

 وی تأکید کرد: برای نخستین‌بار در چهار دوره گذشته، تمامی اعضای خانواده کارکنان شامل فرزندان و همسران آنان در کنار کارکنان شرکت‌ها در این رویداد حضور یافتند.
 
 حجت‌الاسلام نعمت‌تبار دبیر چهارمین دوره مسابقات نیز با تشریح جزئیات رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات در ۶ مقطع مجزا طراحی و اجرا شد که شامل دو رده سنی برای فرزندان پسر و دختر، بخش همسران محترم کارکنان و بخش کارکنان بود. باتوجه‌به هر رده سنی، مشارکت‌کنندگان در ۵ رشته شامل حفظ، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ثبت‌نام و به رقابت پرداختند.
 
 بر اساس اعلام کمیته فرهنگی، در بخش فرزندان پسر ۱۲۱ نفر، در بخش همسران کارکنان ۱۴۶ نفر و در بخش فرزندان دختر ۱۴۷ نفر شرکت داشتند. همچنین رقابت کارکنان با حضور ۱۹۳ نفر از شرکت‌های مختلف زیرمجموعه صنعت نیشکر در ۱۶ و ۱۷ آذرماه برگزار شد.
 
 نتیجه نهایی این رقابت‌ها نشان داد که کشت و صنعت حکیم فارابی با کسب بیشترین امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت دعبل خزاعی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

 مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان تمامی بخش‌ها روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با حضور شخصیت‌های قرآنی، مقامات استانی و جمعی از خانواده‌های نیشکر در آمفی‌تئاتر شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار خواهد شد؛ آیینی که نقطه پایانی بر یکی از گسترده‌ترین رویدادهای فرهنگی صنعت نیشکر در سال جاری است.

