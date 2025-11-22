مدیران بانک مسکن خوزستان از روند برداشت سبز نیشکر بازدید کردند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این بازدید با هدف آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های محیط‌زیستی و تولیدی صنعت نیشکر و بررسی روندهای نوین برداشت سبز نیشکر و فرآوری شکر انجام شد.

مهندس کیانی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا، در این بازدید به تشریح دستاوردهای این مجموعه صنعتی در حوزه صیانت از محیط‌زیست، از جمله جمع‌آوری مکانیزه بقایای نیشکر، و همچنین مبارزه بیولوژیک با آفات نظیر سزامیا پرداخت.

وی با اشاره به اینکه برداشت نیشکر کاملا سبز انجام می‌شود، اعلام کرد که امسال با دستور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سه دستگاه هاروستر سری ۹۰۰۰ ویژه برداشت سبز خریداری و به ناوگان برداشت نیشکر افزوده شده است.

دکتر حکیم ناصری، معاون کشاورزی شرکت دهخدا، نیز به پرسش‌های حاضران درباره مراحل کشت، داشت و برداشت نیشکر پاسخ داد و ابعاد فنی و محیط‌زیستی برداشت سبز را تشریح کرد.

دکتر عسکری، مدیر شعب بانک مسکن خوزستان، با ابراز خرسندی از روندهای نوین در صنعت نیشکر گفت: این اقدامات نمادی از آینده‌ای سبز و پایدار است و نشان می‌دهد این مجموعه بزرگ نه‌تنها در حفاظت از محیط‌زیست پیشرو است، بلکه با ایجاد اشتغال و تولید، در رونق اقتصادی منطقه نیز نقشی مؤثر دارد.

در پایان، مدیران بانک مسکن از بخش‌های مختلف از جمله خطوط کیسه‌گیری شکر سفید و انبار شکر زرد نیز بازدید کرد.

